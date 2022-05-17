مهدد بالقتل والمفضل لأليماني .. بدلاء دي يونج وألبا في الطريق إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود مفاوضات بين نادي برشلونة وفريق فالنسيا من أجل ضم ثنائي الخفافيش، لويس جايا وكارلوس سولير.

وكانت الأخبار قد أشارت في وقت سابق عن حاجة البلوجرانا لظهير أيسر جديد، ومتوسط ميدان بإمكانه تعويض رحيل دي يونج المحتمل.

وبحسب الصحفي جيرارد روميرو، فإن هناك مباحثات جادة بين الطرفين بشأن صفقة انتقال قوية قد تساعد النادي الكتالوني في موسمه الجديد.

ماذا حدث؟

أفاد جيرارد روميرو، أن رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، قد التقى ظهر اليوم مع نائبه رافا يوسيتي، مع اثنين من ممثلي فالنسيا، الرئيس أنيل مورثي والمستشار جوي ليم.

وأضاف الصحفي أن الحديث كان حول صفقة انتقال ثنائية، تتضمن ذهاب الظهير الأيسر لويس جايا، ومتوسط الميدان كارلوس سولير لنادي برشلونة.

فيما نشرت تسجيلات صوتية مسربة لدى "Superdeporte" ألمح فيها مورثي إلى أن فالنسيا لن يجعل من الصعب عليهم المغادرة.

حيث ينتهي عقد اللاعبان في صيف عام 2023، مما يجعل إدارة الخفافيش تفكر ببيعهم هذه الفترة للاستفادة منهم ماديًا.

ماذا عن رغبة الثنائي؟

التقارير تشير لوجود رغبة لدى الثنائي في الانضمام لصفوف نادي برشلونة بدايةً من الموسم المقبل.

في الوقت نفسه، نشر كارلوس سولير صورة مع جايا وهم يتناولون الطعام في مطعم، الأمر الذي أدى إلى تكثيف الشائعات عن إمكانية اللعب سويًا في برشلونة قريبًا.

ماذا عن رغبة تشافي؟

من المعلوم أن تشافي يريد تواجد ظهير أيسر جديد في الفريق في أقرب وقت بجانب اللاعب جوردي ألبا، فيما يرغب أيضًا بتعزيز متوسط ميدانه، خاصةً مع إمكانية رحيل نجمه الهولندي فرينكي دي يونج لإنجلترا.

فالصفقات المطروحة حاليًا على النادي تعد كطوق نجاة لكتيبة المدرب الإسباني، التي هي بحاجة إلى صفقات تساعدها على التطور والتحسن مستقبلًا.

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