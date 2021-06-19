مهددًا مكانة ميندي وبديلًا لمارسيلو.. ظهير برتغالي على رادار ريال مدريد

أنشيلوتي يحب أسلوب اللاعب البرتغالي ويراه قادرًا على تنفيذ خططه.

يواصل الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الجديد لنادي ريال مدريد الإسباني مهمة التحضير لمنافسات موسم 2021-2022، ويبحث في سوق الانتقالات الصيفية عن لاعبين قادرين على تنفيذ أفكاره.

ويفكر أنشيلوتي في تدعيم مركز الظهير الأيسر في نادي ريال مدريد، خاصة مع تواجد لاعبين فقط في هذا المركز، هما البرازيلي المخضرم مارسيلو، والفرنسي فيرلان ميندي .

وتراجع أداء مارسيلو بشكل واضح للغاية في الموسم الماضي، وتعرض لكثير من الإصابات لدرجة أنه لم يلعب سوى 19 مباراة فقط في كافة المسابقات، بإجمالي 1339 دقيقة لعب، صنع خلالها أربعة أهداف.

أما ميندي ، والذي كان الظهير المفضل بالنسبة لمواطنه زين الدين زيدان مدرب "الميرنجي" السابق، فقد لعب 38 مباراة في كافة المسابقات، بإجمالي 3260 دقيقة لعب، وتمكن من تسجيل هدفين ولم يصنع أي أهداف.

وخرجت تقارير صحفية مؤخرًا تفيد بأن ريال مدريد يفكر في بيع فيرلان ميندي ، بعد موسمين فقط قضاهما في الفريق قادمًا من ليون الفرنسي، شريطة أن يحصل على 50 مليون يورو على أقل تقدير، من أجل توفير سيولة مالية لصفقات أهم.

ومن أجل تدعيم الجبهة الدفاعية اليسرى، فإن أنشيلوتي يرغب في التعاقد مع البرتغالي رافاييل جيريرو ظهير نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن جيريرو صاحب السبعة وعشرين عامًا، يعد واحدًا من اللاعبين الذين يحبهم أنشيلوتي، ويرى فيه القدرة على تنفيذ أفكاره.

ويمتد عقد جيريرو مع بوروسيا دورتموند حتى عام 2023، وسيكون النادي الألماني مستعدًا لبيع البرتغالي الدولي مقابل 60 مليون يورو، وهو مبلغ لا يبدو أن ريال مدريد مستعد لدفعه، مفضلًا ادخاره وتوجيهه نحو صفقات أكثر إلحاحًا.

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