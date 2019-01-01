مهاجم ولفرهامبتون يهزم ماني في استفتاء لاعب الشهر

المهاجم المكسيكي يكتسح الاستفتاء

أظهرت نتائج الاستفتاء الخاص باختيار الفائز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز، حصول مهاجم ولفرهامبتون راؤول خيمينيز بأعلى نسبة أصوات.

واكتسح المهاجم المكسيكي الاستفتاء بجمع 73% من الأصوات، بفارق هائل عن مهاجم ليفربول ساديو ماني الذي حصل على 14%، ثم لاعب وسط تشيلسي كريستيان بوليسيتس بـ5% فقط من الأصوات.

وأعلن حساب الذئاب على "تويتر" فوز هدافه المكسيكي بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج عن شهر نوفمبر، كمكافأة لعروضه المذهلة مع الفريق الشهر المنقضي.

ولعب مهاجم بنفيكا السابق دور البطولة المطلقة مع أصحاب ملعب "مولينيو"، بتسجيل هدفي الفوز على أستون فيلا وبورنموث، وسجل كذلك في مباراة نهاية الأسبوع ضد شيفلد يونايتد، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويعيش المهاجم العملاق أفضل لحظاته مع الذئاب، بنجاحه في تسجيل 15 هدفًا من مشاركته في 25 مباراة في مختلف المسابقات، منهم ستة أهداف على مستوى البريميرليج.

وجاء صاحب الـ28 عامًا إلى بلاد الضباب العام الماضي، على سبيل الإعارة من بنفيكا، وفي موسمه الأول سجل 13 هدفًا في كل جولات البريميرليج.

الجدير بالذكر أن ولفرهامبتون يحتل المرتبة السادسة في جدول الترتيب العام برصيد 20 نقطة، على بعد ست نقاط من تشيلسي صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.