يواصل جون غيدِتي مسيرته لدى نادي رينكبي يونايتد السويدي. وقد أعلن فريق الدرجة الرابعة السويدي ذلك عبر القنوات الرسمية. وبذلك يكون المهاجم البالغ من العمر 33 عاماً قد ودّع كرة القدم الاحترافية بشكل نهائي.

وقالت النادي على إنستغرام: “يقدّم رينكبي يونايتد بفخر صفقة جديدة أخرى!”. “لاعب يمتلك خبرة في أقوى الدوريات ومع أكبر الأندية في أوروبا، مثل مانشستر سيتي، فينورد، سلتيك، سيلتا فيغو، ألافيس، بي بي، وآخرها AIK.”

وأضاف: “دولي مستحق يملك عدة ألقاب دوري باسمه. بعد أن لعب في أكبر ملاعب العالم، مثل كامب نو، برنابيو ودي كويب، يلعب الآن في رينكبي، وأصبح كنوتبي قاعدته الرئيسية!”

وتابع: “وهو أيضاً مشجّع متحمّس ظلّ لسنوات على خط التماس، وهو الآن جاهز لارتداء القميص الأسود والأبيض. لاعب قاتل داخل منطقة الجزاء، قوي ذهنياً، معروف بعقليته وذهنيته الانتصارية، داخل الملعب وخارجه. نقدّم لكم: جون غيدِتي!”

كان آخر نادٍ لغيدِتي هو AIK من سولنا. لعب هناك من منتصف عام 2022 حتى نهاية العام الماضي. ولم يُمدَّد عقده، ما جعله منذ ذلك الحين لاعباً حراً. وفي نوفمبر كان قد صرّح لصحيفة إكسبريسن بأنه قد يودّع كرة القدم الاحترافية.

أُعير غيدِتي في موسم 2011/12 من مانشستر سيتي إلى فينورد، حيث أصبح بسرعة كبيرة محبوب الجماهير الأول لدى مشجعي روتردام. وبفضل الهاتريك ضد أياكس وفيتيسه وإف سي تفينتي، سجّل ما لا يقل عن 20 هدفاً في 23 مباراة لصالح فينورد.

بعد ذلك لعب لصالح كل من سيلتيك وسيلتا دي فيغو، لكنه لم يتمكن قط من تحقيق وعوده الكبيرة بالكامل، جزئياً بسبب معاناته من الإصابات.