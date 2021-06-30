مهاجم ريال سوسييداد يكشف كواليس عرض برشلونة وسبب فشل الصفقة

مهاجم ريال سوسييداد يؤكد أن معاملة ناديه السيئة حرمته من الانضمام إلى صفوف نادي برشلونة.

اقتربت رحلة البرازيلي ويليان جوزيه مع نادي ريال سوسييداد الإسباني من نهايتها، بعد فترة من الأزمات بين اللاعب وإدارة النادي.

ويبحث ريال سوسييداد عن مخرج للمهاجم البرازيلي الذي عبر في مقابلة صحفية عن الانزعاج الذي يعيشه في النادي الإسباني.

وكشف ويليان جوزيه خلال حديثه عن اهتمام نادي برشلونة الإسباني بالحصول على خدماته، بالإضافة إلى عدد من العروض التي قدمتها له عدد من أندية الدوري الإنجليزي، وأن معاملة ناديه له حرمته من كل الفرص الممكنة للانتقال إلى نادٍ أكبر.

وقبل تجديد عقده مع ريال سوسييداد، أبلغ البرازيلي إدارة ناديه أنه يريد أن يبدأ مرحلة جديدة في نادٍ آخر، وقال ويليان جوزيه في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "عندما جددت عقدي مع ريال سوسييداد تحدثت إلى المدير الرياضي بأن هناك بعض الأندية المهتمة بخدماتي، من الدوري الإنجليزي ومن الدوري الإسباني أيضًا".

وأضاف: "المدير الرياضي أخبرني أنه إذا جاء فريق كبير يلعب في دوري أبطال أوروبا وأرادني، فإنهم سيسمحون لي بالرحيل".

ما هي العروض التي حصل عليها ويليان جوزيه؟

وأكمل المهاجم البرازيلي: "الفرصة الأولى كانت من إنجلترا، العرض جاء من توتنهام، فريق كبير يلعب في الدوري الإنجليزي، وكان أيضًا يلعب في دوري أبطال أوروبا، كان حلمي اللعب في البريميرليج، وكانت فرصة جيدة جدًا بالنسبة لي".

ومع ذلك، وبعد رفض ريال سوسييداد، سنحت فرص أكبر للبرازيلي منها نادي برشلونة، وقال عنها: "وصل عرضان واحد من برشلونة والآخر من مانشستر يونايتد، رأيت أنها كانت فرصة لا يمكن أن أفوتها، عليك أن تستغل الفرص، ورأيت أنها كانت تلك الفرصة".

وعبر ويليان جوزيه عن حسرته بقوله: "في النهاية لم تسر الأمور على ما يرام، وقد سمحوا لي هذا العام بالذهاب إلى وولفرهامبتون، لا أفهم لماذا لم يرغبوا قبل بضعة أشهر السماح لي بالذهاب إلى توتنهام مقابل 23 مليون يورو، والآن سمحوا لي بالرحيل".

وفي الوقت الحالي، فإن الخيارات التي امتلكها ويليان جوزيه مع برشلونة ومانشستر يونايتد وتوتنهام قد تلاشت بالفعل، لكن الواضح أنه لا يريد الاستمرار في ريال سوسييداد، رغم حقيقة أن عقده ممتد مع النادي لثلاثة مواسم مقبلة.

وقال ويليان جوزيه مختتمًا تصريحاته: "خطتي ليست أن أستمر، أنا هنا منذ خمس سنوات، وأحتاج إلى شيء جديد، أريد الخروج من هنا، لدي عقد ولا أعرف ما سيحدث، لقد وعدوني بأشياء لم يفوا بها معي، لم أعد سعيدًا، وأصبحت بحاجة إلى التغيير".

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