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مهاجم رايو فايكانو يرفض العودة إلى ريال مدريد

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BENJAMIN CREMEL
تألق كبير لهداف رايو فايكانو

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تحدث رؤول دي توماس، مهاجم رايو فايكانو، عن فرص عودته لفريقه الأصلي ريال مدريد بعد تألقه في الفترة الأخيرة.

وسجل دي توماس ثلاثية في مرمى سيلتا فيجو في الأسبوع الماضي ليصل إلى ثمانية أهداف هذا الموسم، وهو ما يفوق أي من مهاجمي الفريق الملكي.

ويلعب دي توماس على سبيل الإعارة لمدة موسمين من ريال مدريد مع رايو فايكانو وذكرت التقارير أن لا يوجد بند يسمح للملكي باستعادته قبل تلك المدة.

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وقال دي توماس مع "ماركا": "الظروف الحالية نحن من وضعناها بالاتفاق،  سنرى ما سيريد ريال مدريد فعله وأتمنى لهم الحظ".

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وأضاف: "من الطبيعي أن يتحدث الإعلام عن ريال مدريد لوجود عقد لي معهم، ولكن ليس من الصائب أن يكون هذا الحديث عندما أسجل ثلاثية مع فريق آخر".

وختم دي توماس: "لا نفكر في الاستسلام في يناير بخصوص الهبوط، سنحارب ونتطور، وإذا حدث الأمر سيكون في اليوم الأخير".

يُذكر أن دي توماس سجل العام الماضي 24 هدفاً مع فايكانو في أولى أعوامه قادماً من ريال مدريد.

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