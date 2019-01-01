مهاجم تشيلسي الواعد يبحث عن استغلال "مصائب القوم"

أبراهام يعتبر العقوبة أمثل فرصة لشباب البلوز..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن تامي أبراهام مهاجم تشيلسي الواعد استعداده لاستغلال فرصة العقوبة الموقعة على النادي بالحرمان من إجراء الانتقالات.

واعتبر أبراهام هذا الوقت فرصة له ولزملائه الشباب روبن لوفتس تشيك وكالوم هودسون أودوي، لتثبيت أقدامهم بالفريق الأول.

وقال أبراهام:"هذا هو أهم عام بالنسبة لنا، إما الآن وإما أبداً. لن يكون هناك وقت أفضل لإشراك الشباب".

وأضاف:"بالتأكيد عقوبة الانتقالات هي ليس ما أراده النادي، ولكن بالنسبة لنا هي أمر مثير، أنا متحمس للغاية وواثق أن بقية اللاعبين يشاركوني هذا الحماس".

وأوضح:"تشيلسي دائماً ما كان يملك أكاديمية عظيمة، ولكن ناشئيها يفتقروا لوقت اللعب في النادي ونقلهم للمرحلة الأخرى".

يذكر أن أبراهام مهاجم منتخب إنجلترا تحت 21 عاماً، قد قضى إعارة جيدة في أستون فيلا الذي تأهل إلى البريميرليج بنهاية الموسم، عقب فترة إعارة أخرى في سوانزي، إذ كان اللاعب ناشئاً في تشيلسي منذ سن الثامنة.