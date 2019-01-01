مهاجم برايتون يعد بتشكيل ثنائي أحلام مع مبابي في أولمبياد طوكيو

المهاجم الشاب ينتظر فرصته مع منتخب فرنسا الأولمبي

أعرب مهاجم برايتون نيال موباي عن أمله، أن يتم استدعائه لتمثيل منتخب بلاده الفرنسي في دورة الألعاب الأولمبية التي ستستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو في فصل الصيف القادم.

في الوقت ذاته، أيد فكرة انضمام ابن جلدته كيليان مبابي إلى تشكيلة الديوك المشاركة في الأولمبياد، معتقدًا أنه بإمكانه تشكيل ثنائي لا يصدق جنبًا إلى جنب مع مهاجم باريس سان جيرمان.

وفي حديثه مع صحيفة "لو باريسيان"، سُئل مهاجم برايتون عما إذا كان يُفكر في تمثيل فرنسا في أولمبياد طوكيو 2020 إذا طُلب منه ذلك، فأجاب "لم أطرح على نفسي هذا السؤال أبدًا".

وأضاف "لكن إذا تم استدعائي، فسوف أذهب بالطبع، حيث سأشكل الثنائي مبابي وموباي في الأولمبياد، وهذا الثنائي من شأنه إلحاق الضرر بأي منافس".

وسبق لمبابي أن أعطى تلميحات لرغبته في تمثيل فرنسا في الأولمبياد، لكنه ينتظر قرار مجلس إدارة ناديه الباريسي، نظرًا لالتزامه بتمثيل المنتخب الأول في يورو 2020 في نفس الصيف.

تجدر الإشارة إلى أن مبابي ليس النجم العالمي الوحيد الذي يُمني النفس بالظهور في الأولمبياد، فهناك أيضًا سيرخيو راموس يحلم بالذهب الأولمبي، وأيضًا الفرعون محمد صلاح وآخرون.