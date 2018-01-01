مهاجم الوحدة السعودي ينضم لقائمة الغيابات عن مواجهة الأهلي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الوحدة السعودي غياب مهاجمه البرازيلي جوزيه فرنانداو عن مواجهة الفريق المقبلة أمام الأهلي، بعدما غادر المملكة أمس الأربعاء.

المباراة من المقرر أن تقام غدًا الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة الـ15 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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ويأتي غياب البرازيلي بعدما سمح له مجلس إدارة الوحدة بالأمس السفر إلى بلاده، نظرًا لتلقيه خبر وفاة ابنته، مساء أمس.

وبذلك ينضم فرنانداو إلى قائمة الغائبين عن مواجهة الراقي، التي تضم عبدالإله العمري وأنسيلمو دي مورايس، بجانب أسامة هوساوي، الذي اعتزل بالأمس.

ويحتل الوحدة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، بينما يأتي الأهلي في المركز الخامس برصيد 24 نقطة.