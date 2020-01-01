مهاجم الهلال يتلقى عرضًا إماراتيًا للرحيل في الشتوية

هل ينتقل باهبري إلى الدوري الإماراتي؟

أكدت تقارير صحفية على أن هتان باهبري، مهاجم فريق نادي الهلال، يمتلك عرضًا إماراتيًا، من أجل الرحيل عن صفوف الزعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

هتان باهبري انتقل لصفوف نادي الهلال في شتاء 2019، قادمًا من نادي الشباب في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع الليث الأبيض، لينتقل مجانًا لصفوف ناديه الحالي.

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وأشارت صحيفة "البلاد" السعودية إلى أن أحد الأندية الإماراتية، أبدى اهتمامًا باللاعب الدولي هتان باهبري، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

عقد باهبري مع نادي الاتحاد ينتهي في 2022، حيث وقع على عقود تمتد إلى 3 سنوات، مقابل 5 ملايين ريال في الموسم الواحد، ليرتدي الزي الأزرق.

ومن المقرر أن تدرس إدارة الهلال موقفها من العرض الإماراتي، بعد مشاورة الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو.

باهبري كانت بدايته مع نادي الاتحاد، لتتم إعارته إلى الخليج لمدة موسمين، وبعد انتهاء عقده مع الاتحاد، انتقل إلى صفوف نادي الشباب، ومن ثم الهلال.