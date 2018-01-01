النتائج المباشرة
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

مهاجم النصر على رأس الأفضل في الجولة الثالثة عشر بالدوري السعودي

التعليقات()
الأفضل في الجولة الثالثة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت الحساب الرسمي لدوري المحترفين السعودي، عن الأفضل في الجولة الثالثة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذهبت جائزة أفضل لاعب في الجولة للمغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب فريق النصر، ليحقق الجائزة للمرة الأولى له هذا الموسم، بعد أن سجل رباعية في أخر مباريات فريقه.

ووقع اختيار اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي على المدير الفني الروماني دانيال ايسايلا المدير الفني للفريق الأول بنادي الحزم ليحصد جائزة أفضل مدرب في الجولة الـ 13، عقب تحقيق فوز رائع على الهلال المتصدر.

اختيارات المحررين

وحصد مدرب الحزم الجائزة للمرة الثانية خلال منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن ظفر بها في منافسات الجولة الرابعة.

وأخيراً ذهبت جائزة الجمهور المثالي إلى جمهور نادي التعاون كأول مرة خلال منافسات هذا الموسم بعد مؤازرته لفريقه في مباراة الفيحاء ضمن مباريات الجولة الماضية من بطولة الدوري.

الموضوع التالي:
جونينيو: ليون قادر على منافسة برشلونة وهزيمته
الموضوع التالي:
كيف يلعب مانشستر يونايتد مع سولشار؟
الموضوع التالي:
أزمة واحدة تحرم برشلونة من ضم دي يونج ودي ليخت
الموضوع التالي:
من هو أولي جونار سولشار المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد؟
الموضوع التالي:
توخيل: استبعاد رابيو؟ هو قرار النادي وأحترمه تمامًا
إغلاق