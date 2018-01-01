مهاجم النصر على رأس الأفضل في الجولة الثالثة عشر بالدوري السعودي

الأفضل في الجولة الثالثة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت الحساب الرسمي لدوري المحترفين السعودي، عن الأفضل في الجولة الثالثة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذهبت جائزة أفضل لاعب في الجولة للمغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب فريق النصر، ليحقق الجائزة للمرة الأولى له هذا الموسم، بعد أن سجل رباعية في أخر مباريات فريقه.

ووقع اختيار اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي على المدير الفني الروماني دانيال ايسايلا المدير الفني للفريق الأول بنادي الحزم ليحصد جائزة أفضل مدرب في الجولة الـ 13، عقب تحقيق فوز رائع على الهلال المتصدر. اختيارات المحررين كم دفع مانشستر يونايتد للتخلص من مورينيو؟

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وحصد مدرب الحزم الجائزة للمرة الثانية خلال منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن ظفر بها في منافسات الجولة الرابعة.

إليكم فريق الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان🇸🇦📝 pic.twitter.com/POwiQfZSKv — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 18, 2018

وأخيراً ذهبت جائزة الجمهور المثالي إلى جمهور نادي التعاون كأول مرة خلال منافسات هذا الموسم بعد مؤازرته لفريقه في مباراة الفيحاء ضمن مباريات الجولة الماضية من بطولة الدوري.