مهاجم الأردن: سنحقق مفاجأة أمام منتخب مصر

أكد حمزة الدردور، مهاجم منتخب الأردن، على أن فريقه سيحقق نتيجة إيجابية أمام مصر، في المباراة التي ستجمع بينهما في بطولة كأس العرب 2021 المقامة في قطر.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري شقيقه الأردني مساء يوم السبت القادم، في دور الربع نهائي ضمن منافسات بطولة كأس العرب.

الدردور قال خلال تصريحات لقناة "الكأس" القطرية: "المنتخب المصري كبير وله صولات وجولات، ولديه لاعبين على مستوى عالي من الإمكانيات".

مهاجم الأردن تابع: "قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة مصر، ونعلم أننا سنواجه منتخبًا كبيرًا مثل مصر، ولكن بإصرارنا وعزيمتنا سنحقق أمامهم نتيجة إيجابية".

حمزة الدردور واصل: "منتخب مصر كبير ولكن كل مباراة ولها حساباتها، ونحن نحترم الفراعنة، ولكن سنحقق المطلوب في هذه المواجهة من أجل مواصلة المشوار".

واختتم هداف الأردن تصريحاته قائلًا: "سنحقق مفاجأة خلال مباراة مصر بإصرارنا وعزيمتنا، وذلك في حالة تكاتف اللاعبين مع بعضنا البعض".

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وأصبح حمزة الدردور الهداف التاريخي لمنتخب الأردن برصيد 32 هدفًا، بعد أن سجل في مباراة منتخب بلاده أمام فلسطين، بختام دور المجموعات بالبطولة العربية.