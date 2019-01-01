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الانتقالات

مهاجم آرسنال السابق يُعلق على أنباء انتقاله لبرشلونة

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MARK RALSTON
كارلوس فيلا لا يشغل باله بالأنباء التي تتحدث عن انتقاله لبرشلونة

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أكد كارلوس فيلا مهاجم فريق لوس أنجلوس على عدم انشغاله بالأنباء التي تتحدث عن انتقاله لفريق برشلونة، وذلك في حديثه لشبكة إي.إس.بي.إن.

وكانت تقارير عديدة قد ربطت لاعب آرسنال السابق بالانتقال لفريق برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك لرغبة النادي الكتالوني في تعويض رحيل اللاعب الإسباني منير الحدادي لإشبيلية.

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وكان برشلونة قد تعاقد مؤخرًا مع اللاعب الغاني كيفين برنس بواتينج في صفقة مفاجئة، ليكون بديلًا للنجم لويس سواريز.

وعن أنباء انتقاله لبرشلونة قال فيلا البالغ من العمر 29 عامًا: "أشعر بالارتياح مع لوس أنجلوس وهذا هو المهم، شعوري بالارتياح في المكان الذي ألعب فيه، سنرى ما الذي يمكن أن يحدث مستقبلًا".

وأضاف اللاعب المكسيكي: "مسألة انتقالي أتركها للنادي ووكيلي، في النهاية سأكون سعيدًا في حال بقائي مع لوس أنجلوس".

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