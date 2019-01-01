مهاجم آرسنال السابق يُضاف لقائمة أهداف برشلونة

البحث عن مهاجم جديد مازال جاريًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

مازال بحث برشلونة جاريًا عن مهاجم جديد يُعزز هجوم الفريق قبل غلق سوق الانتقالات الشتوي، بعد رحيل منير الحدادي إلى إشبيلية.

ويسعى البارسا جاهدًا لتوفير مهاجم إضافي للمدرب إرنيستو فالفيردي خوفًا من تعرض لويس سواريز لإصابة صعبة تُبعده عن اللعب لعدة مباريات، مما قد يضع الفريق في ورطة كبيرة في المراحل الحاسمة من الموسم.

وتتحدث الصحافة يوميًا عن أهداف جديدة للنادي الإسباني، إذ بدأ الحديث عن ألفارو موراتا ثم فيرناندو يورينتي ثم كريستيان ستواني وأخيرًا ظهرت فكرة لوكاس بيريز مهاجم وست هام الحالي وآرسنال السابق.

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وأوضحت صحيفة استوديو ديبورتيفو أن بيريز صاحب الـ30 عامًا يرغب بالرحيل عن وست هام والعودة للدوري الإسباني، إذ لا يحصل هناك على الوقت الكافي للعب، فقد خاض 10 مباريات أحرز خلالهم هدفين فقط.

وأضافت أن البارسا يرى اللاعب مناسب جدًا من الناحية المالية، إذ لن يكلف أكثر من الـ5 ملايين يورو التي دفعها وست هام لضمه من آرسنال الصيف الماضي، وهو ما يجعله مفضلًا على ستواني الذي ترى الإدارة في كامب نو أن مبلغ 15 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده كبير مقارنة بكونه قريب من بلوغ عامه الـ33.

لكن هناك مشكلتين تواجهان الفريق الكتالوني، الأولى تتلخص في وجود منافسة شرسة من عدة أندية إسبانية على ضم بيريز وأبرزها ريال بيتيس وفالنسيا وأتليتكو مدريد، والثانية رغبة اللاعب باللعب وعدم الاكتفاء بدور بديل لويس سواريز أو تكرار تجربة باكو ألكاثير المريرة في كامب نو.