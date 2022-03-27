من 2.5 يورو إلى 600 ألف .. أربعة أهداف تحول مصير رهان جنوني!

نجح أحد المراهنين على مواقع رهانات نتائج كرة القدم في تحويل 2.5 يورو إلى 600 ألف في ظرف دقائق بسبب رهان مركب.

جاء هذا بعد أن راهن ذلك المشجع على نتائج 18 مباراة مختلفة حول العالم، كان من ضمنهم لقاءات لأندية ومنتخبات عديدة.

ونسبة نجاح الرهان المركب بحسب ما ذكر موقع "سبورت بايبل" كانت واحد إلى 252.991 وهي نسبة سيئة للغاية في المراهنات.

أربعة نتائج كانت على وشك أن تفلت وتُفسد الرهان الخاص بذلك المراهن، لكن الوقت بدل من الضائع في تلك المواجهات غير كل شيء.

الرهان كان على مواجهات في الدرجة الأولى والثانية الإنجليزية، بالإضافة إلى مباريات منتخبات إنجلترا وألمانيا وقطر وهولندا.

وكانت مواجهة إسبانيا ضد ألبانيا ضمن المباريات التي حولت مصير الرهان في اللحظات الأخيرة، حيث سجل داني أولمو هدف الفوز في الدقيقة الـ 90 من عمر المواجهة.

مباراة أخرى كادت أن تُفسد الرهان، عندما عادل منتخب موزمبيق النتيجة ضد موريتانيا في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء الودي بينهما، قبل أن يسجل أصحاب الأرض الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة.