من يونايتد وأرسنال وحتى سيتي وليفربول .. أبرز الصراعات الثنائية في البريميرليج

الإثارة هي العنوان الدائم للدوري الإنجليزي الممتاز

طالما اشتهر الدوري الإنجليزي، بحماسته الشديدة وقوته التي جعلت له الملايين من المعجبين والمحبين حول العالم.

الصراع في الدوري الإنجليزي يكون على أشده بين كل الفرق، خاصة الفرق التي تتنافس على اللقب، كما يحدث في الفترة الحالية بين مانشستر سيتي وليفربول.

صراع مانشستر سيتي وليفربول ليس الأول في البريميرليج وبالطبع لن يكون الأخير، فمثل تلك الصراعات موجودة منذ الموسم الأول للبطولة.

سنستعرض معاً في تقريرنا التالي، أبرز الصراعات الثنائية في الدوري الإنجليزي الممتاز على اللقب.

مانشستر يونايتد وأرسنال

واحد من أقدم المنافسات والصراعات، في البريميرليج بدأ في موسم 1997/98، وحتى موسم 2003/04.

في موسم 97، حسم الجانرز لقب الدوري لصالحه برصيد 78 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن مانشستر يونايتد، الذي نجح في قلب السيناريو بالموسم الذي يليه وحقق اللقب بفارق نقطة عن الفريق اللندني.

واستمر الفريقان في تلك المطاردة حتى تراجع أرسنال، وحقق مانشستر يونايتد لقب دوري نسخة 2000/01، بفارق عشر نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني، الذي انتفض في الموسم التالي وحقق لقب الدوري برصيد 87 نقطة بفارق أيضاً عشر نقاط عن الشياطين الحمر أصحاب المركز الثالث آنذاك.

وفي دوري 2002/03، عاد الشياطين لرفع لقب البريميرليج برصيد 83 نقطة، بفارق خمس نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني.

وانتهى الصراع بين الطرفين في موسم 2003/04، الذي شهد قمة التألق للجانرز بتحقيق دوري اللاهزيمة برصيد 90 نقطة، وبفارق 15 نقطة عن مانشستر يونايتد.

مانشستر يونايتد وتشيلسي

صراع جديد على لقب البريميرليج والهيمنة على الكرة الإنجليزية بشكل عام، بدأ في موسم 2005/06، بين مانشستر يونايتد وتشيلسي.

في أول موسم حسم البلوز لقب الدوري لصالحه برصيد 91 نقطة، بينما جاء مانشستر يونايتد في المركز الثاني برصيد 83 نقطة.

وكعادة الدوري الإنجليزي، استطاع الشياطين الحمر الثأر، في موسم 2006/07 بتحقيق لقب الدوري بفارق ست نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الثاني.

وفي الموسم التالي، اشتد الصراع بين الطرفين، ولكن حسمه مانشستر يونايتد لصالحه في النهاية بفارق نقطتين عن البلوز، الذي تراجع إلى المركز الثالث في موسم 2008/09.

وعاد الفريق اللندني إلى منصات التتويج من جديد في موسم 2009/10، عندما حقق لقب الدوري بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر يونايتد، ويبدأ بعد ذلك في الابتعاد عن المنافسة مع الشياطين، إذ احتل المركز الثاني في موسم 2010/11 بفارق تسع نقاط عن يونايتد صاحب اللقب.

مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

حقبة جديدة في الصراع على لقب الدوري، ولكن هذه المرة بين قطبي مدينة مانشستر، سيتي ويونايتد.

موسم 2011/12، كان واحداً من أكثر مواسم الكرة الإنجليزية إثارة، وفيه حسم المواطنين لقب الدوري بهدف سيرجيو أجويرو القاتل، بعد التساوي مع مانشستر يونايتد برصيد 89 لكل فريق.

ولكن سريعاً عاد مانشستر يونايتد، واستعاد لقب الدوري من جاره في الموسم التالي، وبفارق 11 نقطة.

مانشستر سيتي وليفربول

مع وصول بيب جوارديولا إلى الدوري الإنجليزي، ومن قبله يورجن كلوب بدأت المنافسة في الكرة الإنجليزية تأخذ مساراً مختلفاً في ظل صراع هذا الثنائي مع مانشستر سيتي وليفربول.

الموسم الماضي، الصراع كان على أشده بين الطرفين، وانتهى بفوز سيتي بلقب الدوري برصيد 98 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن الريدز بطل دوري أبطال أوروبا.

وفي الموسم الحالي، يبدو أن أبناء كلوب هدفهم الانتقام والثأر وتحقيق لقب الدوري وخطف اللقب عن مانشستر سيتي، فهل ينجح ليفربول في تحقيق البطولة أو يواصل مانشستر سيتي سيطرته؟.