تحسر الإعلامي الرياضي خالد أبو غانم، على أحد لاعبي نادي النصر السعودي السابقين، مؤكدًا أنه كان يقدم كرة جمالية رائعة، خلال فترة تواجده بالعالمي.

العالمي كوكبة من النجوم وحصد خسائر:

النصر برئاسة مسلي آل معمر، خاض ميركاتو صيفي مميز على مستوى الأسماء، بالتعاقد مع البرازيلي أنردسون تاليسكا والكاميروني فينسنت أبو بكر والأرجنتيني فونيس موري والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف.

لكن ورغم ثقل الأسماء التي تعاقد معها، إلا إنه لم يحصد ثمارها بعد، بل تراجع بالموسم الجاري بصورة كبيرة.

على المستوى القاري، ودع العالمي دوري أبطال آسيا من دور نصف النهائي، بالهزيمة أمام الجار الهلال بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب مرسول بارك.

الإقصاء لم يكن من النسخة الحالية فقط، بل لن يشارك النصر في النسخة المقبلة لدوري الأبطال أيضًا، إذ أنه احتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المحلي الموسم الماضي، ليغيب عن النسخة المقبلة كذلك.

وبعد الوداع القاري، فقد العالمي ثماني نقاط متتالية في الصراع على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ خسر أمام الاتفاق والشباب وتعادل أمام الفيحاء، ليحتل حاليًا المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، وله مباراتين مؤجلتين.

"من ينتقد لاعب النصر حاقد وجاهل"

أبو غانم نشر فيديو خاص للاعب وسط العالمي السابق البرازيلي جوليانو، مشيدًا بما كان يقدمه، وهو ما يفتقده الفريق خلال الموسم الجاري.

وكتب أبو غانم: "لا ينتقد أو يقلل من جوليانو مع النصر إلا ( جاهل ) في فن كرة القدم أو ( حاقد ) على جمالية وروعة كرة القدم ..".

لا ينتقد أو يقلل من #جوليانو مع #النصر إلا ( جاهل ) في فن كرة القدم أو ( حاقد ) على جمالية وروعة كرة القدم .. pic.twitter.com/P60kWSyCUT — 🇸🇦 خالد أبوغانم 🇸🇦 (@alghanim70) November 7, 2021

جوليانو كان قد رحل عن العالمي بنهاية موسم 2019-2020، عن طريق فسخ عقده من طرف واحد، نظرًا لتأخر حصوله على مستحقاته المالية لمدة أكثر من شهر.

وخاض البرازيلي مع النصر 78 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 31 هدفًا، وصنع 19 آخرين، منذ أن انضم له في صيف 2018.

اقرأ أيضًا..