أكد الصحفي الفرنسي الشهير رومان مولينا أن ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق ولاعب باريس الحالي غير سعيد في صفوف سان جيرمان.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "كادينا سير"، وأكد خلالها أن كل من يقول عكس ذلك يكذب بشكل واضح.

وقال مولينا: "من يقول أن ليونيل ميسي يشعر بالسعادة في صفوف باريس سان جيرمان هو شخص كاذب بكل تأكيد".

مولينا ليس أول من يتحدث عن مشاكل ميسي في باريس سان جيرمان، فسبقه الفرنسي تييري هنري أسطورة آرسنال وزميل ليونيل الأسبق في برشلونة.

وقال هنري: "عندما بكى ميسي أثناء رحيله عن برشلونة كان ذلك لأن هذا لم يكن في خططه، لم يكن يفكر أنه سيغادر أبدًا".

وأردف: "الأمر حدث فجأة وهو ما تسبب في صدمة عاطفية له، الكل يقول أنه بخير ولديه كل ما يحتاج في باريس لكن ذلك ليس صحيحًا".

جدير بالذكر أن ميسي كان قد غادر دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي مع باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد وتلقى صافرات استهجان من جماهير باريس ضد بوردو.