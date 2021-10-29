من يقصد؟ .. عارف: "شبيحة" النجوم أكبر خطر على الاتحاد

الناقد الرياضي يشن هجومًا على جماهير العميد

شن الناقد الرياضي جمال عارف هجومًا لاذعًا على جزء من جماهير الاتحاد واصفًا إياهم بالخطرالأكبر على الفريق، وذلك خلال تغريدة أثارت جدلًا واسعًا نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر.

الاتحاد استطاع أن يفوق من كبوته ويُحقق فوزًا ثمينًا وصعبًا على الحزم خارج ملعبه بعد فقدان 5 نقاط متتالية في الدوري السعودي بالتعادل مع ضمك والخسارة أمام الشباب.

ماذا قال جمال عارف عن بعض جماهير الاتحاد؟

عارف انتقد بقوة بعض الجماهير التي تدعم اللاعبين بقوة ويُكيلون لهم المديح رغم تراجع مستواهم وعدم تقديمهم الأداء المطلوب منهم.

وأضاف "شبيحة النجوم أكبر خطر على الأندية !! يمدحون اللاعب ويكيلون له المديح وكأنه النجم الأوحد، حتى لو كان في أسوأ مستوياته".

تابع "هذه هي المشكلة التي عانى ويعاني منها الاتحاد تحديدًا في لاعبين كانوا متميزين وأصبحوا عالة على الفريق بسبب المديح المبالغ فيه وعدم انتقادهم عند الإخفاق".

من يقصد عارف بحديثه، هل فهد المولد؟

أحد المتابعين رد على تغريدة الناقد الاتحادي مؤكدًا أن الحديث مقصود به النجم السعودي فهد المولد، لكن جمال عارف نفى ذلك تمامًا ووجه الدفة نحو اللاعبين الأجانب.

إذ كتب "لو أقصد فهد المولد ما كنت انتقدته وقت تراجع مستواه وامتدحته وقت ما يقدم مستوى. ألم ترى إلا فهد؟ لاحظ المدح للاعبين الأجانب حتى ومستواهم متراجع".

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