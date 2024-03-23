من يفوز بالدوري الإنجليزي 2023-2024؟ مباريات ليفربول ومانشستر سيتي وآرسنال المتبقية

يحتدم الصراع بين ليفربول ومانشستر سيتي وآرسنال على لقب موسم 2023-2024 من الدوري الإنجليزي الممتاز، فمن منهم يظفر باللقب في نهاية الموسم؟

موسم 2023-2024 من الدوري الإنجليزي يشهد صراعًا محتدمًا بين آرسنال، وليفربول، ومانشستر سيتي، حامل اللقب في آخر ثلاث مواسم، والذي يسعى إلى الاحتفاظ باللقب للموسم الرابع على التوالي لأول مرة في تاريخه.

ومن الأمور المميزة حقًا في الدوري الإنجليزي هو مستوى المنافسة على اللقب في كل موسم، والتي تشهد الكثير من التقلبات منذ بداية المسابقة وحتى نهايتها، بالنظر إلى حقيقة تميز "البريمييرليج" وهي أنه لا أمان لأي فريق.

وفي التقرير التالي من "جول" يكشف سير المنافسة في الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024، عبر استعراض مباريات الجولات الأخيرة للمتنافسين على اللقب.

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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2023-2024

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 آرسنال 28 20 4 4 70 24 46 64 2 ليفربول 28 19 7 2 65 26 39 64 3 مانشستر سيتي 28 19 6 3 63 28 35 63 4 أستون فيلا 29 17 5 7 60 42 18 56 5 توتنهام 28 16 5 7 59 42 17 53 6 مانشستر يونايتد 28 15 2 11 39 39 0 47 7 وست هام 29 12 8 9 46 50 -4 44 8 برايتون 28 11 9 8 50 44 6 42 9 وولفرهامبتون 28 12 5 11 42 44 -2 41 10 نيوكاسل 28 12 4 12 59 48 11 40 11 تشيلسي 27 11 6 10 47 45 2 39 12 فولهام 29 11 5 13 43 44 -1 38 13 بورنموث 28 9 8 11 41 52 -11 35 14 كرسيتال بالاس 28 7 8 13 33 48 -15 29 15 برينتفورد 29 7 5 17 41 54 -13 26 16 إيفرتون* 28 8 7 13 29 39 -10 25 17 نوتنجهام فورست 29 6 7 16 35 51 -16 25 18 لوتون 29 5 7 17 42 60 -18 22 19 بيرنلي 29 4 5 20 29 63 -34 17 20 شيفيلد يونايتد 28 3 5 20 24 74 -50 14

*تم خصم 6 نقاط من إيفرتون بقرار من رابطة الدوري الإنجلزي بحجة خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

متي ينتهي الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

يضم الدوري الإنجليزي الممتاز 20 فريقًا، وهو ما يعني أن عدد الجولات في كل موسم هو 38 جولة.

وبحسب روزنامة البريمرليج، فإن الجولة الأخيرة من المسابقة ستكون يوم 19 مايو 2024.

ما مباريات ليفربول المتبقية في الدوري الإنجليزي 2023-2024:

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 29 إيفرتون - ليفربول تأجلت - جوديسون بارك 30 ليفربول - برايتون الأحد 31 مارس 2024،

15:00 مصر، 16:00 السعودية - جوديسون بارك 31 ليفربول - شيفيلد يونايتد الخميس 4 أبريل 2024،

20:30 مصر، 21:30 السعودية - أنفيلد 32 مانشستر يونايتد - ليفربول الأحد 7 أبريل 2024،

16:30 مصر، 17:30 السعودية - أولد ترافورد 33 ليفربول - كريستال بالاس الأحد 14 أبريل 2024،

15:00 مصر، 16:00 السعودية - أنفيلد 34 فولهام - ليفربول السبت 20 أبريل 2024،

16:00 مصر، 17:00 السعودية - كرافين كوتاج 35 وست هام - ليفربول السبت 27 أبريل 2024،

17:00 مصر، 18:00 السعودية - استاد لندن الأولمبي 36 ليفربول - توتنهام السبت 4 مايو 2024،

17:00 مصر، 18:00 السعودية - أنفيلد 37 أستون فيلا - ليفربول السبت 11 مايو 2024،

17:00 مصر، 18:00 السعودية - فيلا بارك 38 ليفربول - وولفرهامبتون الأحد 19 مايو 2024،

18:00 مصر، 19:00 السعودية - أنفيلد

ما مباريات آرسنال المتبقية في الدوري الإنجليزي 2023-2024:

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 29 آرسنال - تشيلسي تأجلت - الإمارات 30 مانشستر سيتي - آرسنال الأحد 31 مارس 2024،

17:30 مصر، 18:30 السعودية - الاتحاد 31 آرسنال - لوتون تاون الأربعاء 3 أبريل 2024،

20:30 مصر، 21:30 السعودية - الإمارات 32 برايتون - آرسنال السبت 6 أبريل 2024،

18:30 مصر، 19:30 السعودية - فالمر 33 آرسنال - أستون فيلا الأحد 14 أبريل 2024،

17:30 مصر، 18:30 السعودية - الإمارات 34 وولفرهامبتون آرسنال السبت 20 أبريل 2024، - مولينيو 35 توتنهام - آرسنال الأحد 28 أبريل 2024، - استاد توتنهام 36 آرسنال - بورنموث السبت 4 مايو 2024، - الإمارات 37 مانشستر يونايتد - آرسنال السبت 11 مايو 2024، - أولد ترافورد 38 آرسنال - إيفرتون الأحد 19 مايو 2024، - الإمارات

ما مباريات مانشستر سيتي المتبقية في الدوري الإنجليزي 2023-2024:

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 29 برايتون - مانشستر سيتي تأجلت - فالمر 30 مانشستر سيتي - آرسنال الأحد 31 مارس 2024،

17:30 مصر، 18:30 السعودية - الاتحاد 31 أستون فيلا - مانشستر سيتي الأربعاء 3 أبريل 2024،

21:15 مصر، 22:15 السعودية - فيلا بارك 32 كريستال بالاس - مانشستر سيتي السبت 6 أبريل 2024،

14:30 مصر، 15:30 السعودية - سيلهرست بارك 33 مانشستر سيتي - لوتون تاون السبت 13 أبريل 2024،

16:00 مصر، 17:00 السعودية - الاتحاد 34 برايتون - مانشستر سيتي الخميس 25 أبريل 2024، - فالمر 35 نوتينجهام - مانشستر سيتي الأحد 28 أبريل 2024، - سيتي جراوند 36 مانشستر سيتي - وولفرهامبتون السبت 4 مايو 2024، - الاتحاد 37 فولهام - مانشستر سيتي السبت 11 مايو 2024، - كرافين كوتاج 38 مانشستر سيتي - ووست هام السبت 19 مايو 2024، - الاتحاد

كيف يحسم الدوري الإنجليزي في حال التعادل بالنقاط؟

بحسب لائحة الدوري الإنجليزي الممتاز، فإنه في حال تعادل النقاط يتم اللجوء إلى المعايير التالية بالترتيب: