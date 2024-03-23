من يفوز بالدوري الإسباني 2023-2024؟ مباريات ريال مدريد وبرشلونة المتبقية

يحتدم الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة على لقب موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني، فمن منهما يظفر باللقب في نهاية الموسم؟

موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني يشهد صراعًا محتدمًا بين ريال مدريد وبرشلونة، حامل اللقب في النسخة الأخيرة، والذي يتمنى الاحتفاظ بلقبه، بينما يريد الفريق الملكي إعادة اللقب المحبب إلى جماهيره لخزائنه من جديد.

وشهدنا في السنوات الأخيرة، صراعًا مثيرًا بين قطبي الكرة الإسبانية، على لقب الدوري، الذي عادة ما يتم حسمه في الأنفاس الأخيرة من عمر الليجا.

وفي التقرير التالي من "جول" يكشف سير المنافسة في الدوري الإسباني لموسم 2023-2024، عبر استعراض مباريات الجولات الأخيرة للمتنافسين.

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جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 ريال مدريد 29 22 6 1 64 20 44 72 2 برشلونة 29 19 7 3 60 34 26 64 3 جيرونا 29 19 5 5 59 34 25 62 4 أتلتيك بيلباو 29 16 8 5 50 26 24 56 5 أتلتيكو مدريد 29 17 4 8 54 34 20 55 6 ريال سوسييداد 29 12 10 7 42 31 11 46 7 ريال بيتيس 29 10 12 7 34 33 1 42 8 فالنسيا 28 11 7 10 32 32 0 40 9 فياريال 29 10 8 11 47 51 -4 38 10 خيتافي 29 9 11 9 37 42 -5 38 11 لاس بالماس 29 10 7 12 29 32 -3 37 12 أوساسونا 29 10 6 13 33 43 -10 36 13 ديبورتيفو ألافيس 29 8 8 13 26 35 -9 32 14 ريال مايوركا 29 6 12 11 25 35 -10 30 15 رايو فاييكانو 29 6 11 12 25 38 -13 29 16 إشبيلية 29 6 10 13 36 44 -8 28 17 سيلتا فيجو 29 6 9 14 32 44 -12 27 18 قادش 29 3 13 13 20 40 -20 22 19 غرناطة 28 2 8 18 30 58 -28 14 20 ألميريا 29 1 10 18 28 57 -29 13

متي ينتهي الدوري الإسباني 2023-2024؟

يضم الدوري الإسباني 20 فريقًا، وهو ما يعني أن عدد الجولات في كل موسم هو 38 جولة.

وبحسب روزنامة الليجا، فإن الجولة الأخيرة من المسابقة ستكون يوم 26 مايو 2024.

ما مباريات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني 2023-2024:

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 30 ريال مدريد - أتلتيك بيلباو الأحد 31 مارس 2024

21:00 مصر، 22:00 السعودية - سانتياجو برنابيو 31 مايوركا - ريال مدريد السبت 13 أبريل 2024

18:30 مصر، 19:30 السعودية - إيبيروستار 32 ريال مدريد - برشلونة الأحد 21 أبريل 2024

21:00 مصر، 22:00 السعودية - سانتياجو برنابيو 33 ريال سوسييداد - ريال مدريد الأحد 28 أبريل 2024 - أنويتا 34 ريال مدريد - قادش 5 مايو 2024 - سانتياجو برنابيو 35 غرناطة - ريال مدريد 12 مايو 2024 - لوس كارمينيس 36 ريال مدريد - ألافيش 15 مايو 2024 - سانتياجو برنابيو 37 فياريال - ريال مدريد 19 مايو 2024 - لا سيراميكا 38 ريال مدريد - ريال بيتيس 26 مايو 2024 - سانتياجو برنابيو

ما مباريات برشلونة المتبقية في الدوري الإسباني 2023-2024:

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 30 برشلونة - لاس بالماس السبت 30 مارس 2024

22:00 مصر، 23:00 السعودية - مونتجويك 31 قادش - برشلونة السبت 13 أبريل 2024

21:00 مصر، 22:00 السعودية - نويفو ميرانديا 32 ريال مدريد - برشلونة الأحد 21 أبريل 2024

21:00 مصر، 22:00 السعودية - سانتياجو برنابيو 33 برشلونة - فالنسيا الأحد 28 أبريل 2024 - مونتجويك 34 جيرونا - برشلونة 5 مايو 2024 - مونتيليفي 35 برشلونة - ريال سوسييداد 12 مايو 2024 - مونتجويك 36 ألميريا - برشلونة 15 مايو 2024 - ألعاب البحر المتوسط 37 برشلونة - رايو فاييكانو 19 مايو 2024 - مونتجويك 38 إشبيلية - برشلونة 26 مايو 2024 - رامون سانشيز بيثخوان

كيف يحسم الدوري الإسباني في حال التعادل بالنقاط؟

بحسب لائحة الدوري الإسباني، فإنه في حال تعادل النقاط يتم اللجوء إلى المعايير التالية بالترتيب: