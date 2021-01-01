"من يريد الرحيل فليرحل" .. موقف موسيماني من تدريب منتخب جنوب إفريقيا

هل سيرحل موسيماني عن الأهلي؟

ربطت بعض التقارير الصحفية بين المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، وتدريب منتخب بلاده، بعد أن تمت إقالة موليفي نتسيكي، المدير الفني لمنتخب الأولاد.

إقالة موليفي جاءت بعد خسارته أمام منتخب السودان بهدفين دون رد، ومن ثم فشل منتخب الأولاد في الصعود إلى كأس الأمم الإفريقية، التي ستقام في يناير 2022 بالكاميرون.

موقع "يلا كورة" المصري أشار إلى أن مران النادي الأهلي الذي أقيم في ملعب مختار التتش، شهد موقف طريف حدث بين بيتسو موسيماني ولاعبي المارد الأحمر، حسم فيه المدرب موقفه من الاستمرار مع الفريق الأحمر.

لاعبو الأهلي قاموا بممازحة موسيماني خلال التدريبات، حيث قالوا لمدربهم "هل سترحل وتتركنا؟" ليرد عليهم موسيماني قائلًا: "من يريد الرحيل فليرحل، أنا مستمر".

وفي نفس السياق، أشار موقع "في الجول" المصري إلى أن هناك مصدرًا مقربًا من موسيماني، شدد على أن المدرب يرفض فكرة الرحيل عن الأهلي لتدريب منتخب جنوب إفريقيا.

المصدر أكد على أن موسيماني يفكر في الاستمرار مع الأهلي فقط، ويستبعد فكرة تدريب منتخب جنوب إفريقيا، حتى لو كانت بجانب قيادته للفريق الأحمر".

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رفض موسيماني لتدريب منتخب جنوب إفريقيا يأتي للمرة الثانية، بعدما رفض الفكرة عام 2019 خلفًا لستيوارت باكستر، لأنه يقتنع تمامًا بأنه لديه الكثير قبل أن يعمل كمدرب للمنتخابات.

موسيماني تولى مهمة تدريب النادي الأهلي في أكتوبر 2020، وقاد الفريق للتتويج بالثلاثية، الدوري المصري وكأس مصر، وبطولة دوري أبطال إفريقيا.