من هو نادي كايزر تشيفز منافس الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021؟

كل ما تريد معرفته عن نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي الذي سيواجه الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 على ملعب مركب محمد الخامس

يستعد الأهلي، لمواجهة نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب مركب محمد الخامس، في العاصمة المغربية الداء البيضاء.

المارد الأحمر، حجز مقعده في النهائي بعد فوزه على الترجي التونسي، برباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنصف النهائي.

ويريد الفريق المصري، مواصلة انتصاراته وتحقيق اللقب العاشر له في البطولة، والثاني على التوالي بعد فوزه في النسخة الماضية على حساب الزمالك في نهائي القرن.

ما هو تاريخ مواجهات الأهلي وكايزر تشيفز في دوري أبطال إفريقيا؟

على الجانب الآخر، الفريق الجنوب إفريقي وصل إلى النهائي بعد تخطي عقبة الوداد في نصف النهائي بهدف دون رد، ويريد تحقيق أولى بطولاته ومعانقة الأميرة السمراء لأول مرة.

وفي هذا التقرير من موقع، سنتعرف أكثر على فريق كايز تشيفز، ومن هو مدربه وأكثر..

من هو كايزر تشيفز الجنوب إفريقي؟

كايزر تشيفز فريق جنوب إفريقي، تأسس في 7 يناير عام 1970، ويقع في مدينة جوهانسبرج، ويعد من أكبر الأندية الجنوب إفريقية، كما أنه صاحب الرقم القياسي في الفوز بكأس جنوب إفريقيا برصيد 13 مرة.

وحقق كايزر تشيفز لقب الدوري الجنوب إفريقي 4 مرات، كان آخرهم موسم 2014-15، وعلى الصعيد القاري حقق لقب كأس الكؤوس الإفريقية لعام 2001، وواجه الأهلي في السوبر الإفريقي في عام 2002 وخسره بأربعة أهداف مقابل هدف.

من هو مدرب كايزر تشيفيز؟

المدير الفني لنادي كايزر تشيفز، هو الإنجليزي ستيوارت باكستر، والذي تولى قيادة الفريق للمرة الثانية في مايو الماضي، بعد أن قاد الفريق في الفترة من 2012 وحتى 2015.

اسم ستيوارت باكستر، ليس غريبًا على الجماهير المصرية، فهو من كان يقود منتخب جنوب إفريقيا، في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة والتي استضافتها مصر، وأقصى منتخب البافانا بافانا الفراعنة من دور الـ 16.

أبرز نجوم كايزر تشيفز:

يأتي في مقدمة لاعبي الفريق الجنوب إفريقي، المهاجم الصربي سمير نوركوفيتش، والذي نجح في تسجيل ثلاثة أهداف وصنع مثلهم في مشوار الفريق بالبطولة.

وفي وسط الملعب يتواجد الكولومبي ليوناردو كاسترو، الذي سجل تسعة أهداف مع فريقه هذا الموسم، بالإضافة إلى مانياما صانع ألعاب الفريق الذي سجل ثمانية أهداف وصنع أربعة آخرين.