من هو مدرب النصر الجديد؟ مانو مينيز صائد البطولات البرازيلي

في هذا التقرير نتعرف سويًا على كل ما يخص مانو مينيز، المدير الفني الجديد للنصر، وكيف سارت مسيرته التدريبية وما هي الألقاب التي سبق وأن حققها..

لا يعيش النصر أفضل أوقاته في موسم 2020-21، وكانت المعاناة منذ البداية هي العنوان السائد مما دفع الإدارة فيما بعد لإقالة المدرب روي فيتوريا بطل الدوري السعودي الموسم الماضي.

وعُيِّن المدرب هورفات بصورة مؤقتة لقيادة النصر، ورغم تحقيقه لنتائج إيجابية إلا أن الأمور بدأت تسيء معه بصورة واضحة في الآونة الأخيرة، ما دفع الإدارة للبحث عن خيار بديل.

وبعد الهزيمة من ضمك بثلاثية لهدفين، أعلنت إدارة النصر رسميًا عن تعيين مانو مينيز كمدير فني دائم، وموقع جول يسلط الضوء على كل ما يخص مسيرة المدرب البرازيلي المخضرم.

فيديو: شاهد نتائج وأهداف اليوم في الدوري السعودي 2021 - الجولة 25

من هو مانو مينيز مدرب النصر الجديد؟

لويس أنطونيو مانو مينيز، هو مدرب فني برازيلي من مواليد 11 يونيو 1962، يمتلك من العمر 59 عامًا.

أشرف مينيز على تدريب العديد من الأندية البرازيلية، وكانت البداية كاكياس، ثم درّب بعدها جيرميو وكورينثيانز، ثم أخذ الخطوة الأكبر على الإطلاق بتدريب منتخب البرازيل.

أشرف مينيز على تدريب البرازيل لمدة عامين خلفًا لدونجا في 2010، لكنه سرعان ما رحل بعد الأداء الهزيل للسامبا معه.

بعد ذلك، تولى مينيز تدريب المنتخب البرازيلي الأولمبي، ثم أشرف على تدريب فلامنجو ومنه إلى التجربة الوحيدة خارج البرازيل بتدريب شاندونج الصيني.

عاد بعدها مينيز إلى البرازيل مرة أخرى، حيث درّب كرويزرو وبالميراس، وكانت آخر تجاربه رفقة باهيا حتى ديسمبر من العام الماضي.

ما هي الألقاب التي حققها مانو مينيز في مسيرته؟

العديد من الألقاب حققها المدرب البالغ من العمر 59 عامًا في مسيرته، ولعل أبرزها على الإطلاق لقب كأس البرازيل.

ظفر مينيز مع كروزيرو بلقب كأس البرازيل مرتين متتاليتين 2016، 2017، مع تحقيقه لهذا اللقب مع كورينثيانز في 2009 أيضًا.

كما أحرز مينيز درع "Brazil Seria B" رفقة كورثنثيانز في 2008، وقبلها مع جيرميو في عام 2004.

من هم أشهر المدربين البرازيلين في تاريخ كرة القدم السعودية؟

استقدمت كرة القدم السعودية العديد والعديد من المدربين البرازيلين الخالدين في الأذهان، وهو الأمر الذي يدفع للتفاؤل بشأن مينيز.

لعل أبرزهم على الإطلاق المدرب فورميجا الذي درب النصر وقادهم للتتويج بلقب الدوري السعودي للمرة الأولى على الإطلاق.

هذا إلى جانب ديدي، الذي يُعد من أحد أبرز المدربين الذين عملوا في السعودية ويُعد أحد أفضل 3 مدربين أشرفوا على تدريب الأهلي السعودي، وقد حقق مع الفريق نتائج ممتازة وإنجازات رائعة.

خوسيه كاندينو أيضًا الذي يصنف في كثير من الأحيان كأفضل مدرب في تاريخ الهلال، وكذلك تيلي سانتانا الذي درب الأهلي وحقق معه عدة ألقاب.

الآن يتألق في الدوري السعودي المدرب فابيو كاريلي رفقة الاتحاد، كما سبق وأن قاد ماركوس باكيتا منتخب السعودية ووصل معه إلى نهائي كأس الأمم الآسيوية، وبالطبع لا تُنسى تجربة كارلوس ألبيرتو بيريرا مع الأخضر.