من هو فريق أوراوا ريدز الياباني وماذا حقق من ألقاب خلال تاريخه

يخوض الفريق مبارياته على ملعب "سايتاما 2002" وقد أنشئ الأخيرة من أجل استضافة كأس العالم 2002

تنتظر جماهير الكرة العربية مواجهة من العيار الثقيل بين فريقي الهلال السعودي وأوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، حيث تقام المباراة الأولى في الرياض يوم 9 نوفمبر، ويقام الإياب وفي اليابان يوم 24 من الشهر ذاته.

وفيما يلي نلقي لكم الضوء على أبرز المعلومات التي تخص فريق أوراوا ريدز الياباني :

تأسس النادي في 30 نوفمبر 1949.

يخوض الفريق مبارياته على ملعب "سايتاما 2002" وقد أنشئ الأخيرة من أجل استضافة كأس العالم 2002، التي احتضنتها اليابان بالتعاون مع كوريا الجنوبية.

بدأ بدعم من شركة "ميتسوبيشي" الصناعية وشارك في الدوري الياباني كما حمل شعار الشركة "الماسات الثلاث"، ولهذا يلقب الآن بـ"ريد داياموندس".

تبلغ القيمة التسويقية للاعبيه 29.80 مليون يورو.

يبلغ متوسط أعمال لاعبيه 26.7 سنة.

يمتلك 4 لاعبين دوليين ضمن المنتخب الياباني الأول.

يمتلك ثنائي محترف لاعبين ثلاثة محترفين برازيلين هم ماوريسيو انتونيو وإويرتون دا سيلفا ومواطنه فابريسيو.

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هداف الفريق هواللاعب الياباني شينزو كوروكي برصيد 12 أهداف.

إنجازاته: درع الدوري الياباني -بنظامه الجديد- مرة واحدة في عام 2006، كأس الدوري الياباني 2003 و2016، كأس اليابان 6 مرات أعوام 2006، 2005، 1980، 1978، 1973، 1971، كأس السوبر اليابان مرة واحدة فقط عام 2006، دوري أبطال آسيا مرتين عام 2007،2017.