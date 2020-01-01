من هو رونالد كومان؟ مدرب برشلونة الجديد وأسطورة الكرة الهولندية

تعرف على كل ما يخص رونالد كومان، المدير الفني الجديد لفريق برشلونة، من ناحية الإنجازات التاريخية كمدرب وما فعله كلاعب وعلاقته الوطيدة بالبلوجرانا..

عُيِّن رونالد كومان مديرًا فنيًا لبرشلونة خلفًا للمدرب المُقال كيكي سيتيين، في خطوة يأمل معها الجمهور الكتالوني في تدارك الكوارث التي طالت البرسا في السنوات الماضية وتحديدًا منذ الموسم الأخير للويس إنريكي في سُدة القيادة بكامب نو.

جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، في تصريحاته علل سبب اختيار كومان بأنه "يحمل فلسفة النادي في دمه ولديه خبرة عالية تؤهله لهذا المنصب"، الثقة تبدو كبيرة في المدرب الهولندي، الأمر الذي يؤكده ما دُفِع لاستقدامه إلى دكة بدلاء البلوجرانا للاتحاد الهولندي.

الرغبة مشتركة بين الطرفين للعمل سويًا، فمن جهة وضع كومان في عقده مع منتخب هولندا بندًا يسمح له بالرحيل وقتما أراد إلى برشلونة نظير دفع بين 4 إلى 5 ملايين يورو، ومن الجهة الأخرى، حاول النادي التعاقد معه في يناير الماضي لكن لم تكلل المفاوضات بالنجاح.

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في هذا التقرير من جول، نمنحك كل المعلومات المطلوبة عن كومان، الذي قبل أن يكون مدربًا لبرشلونة كان أحد أهم اللاعبين ربما في تاريخ كرة القدم الهولندية وكذلك في تاريخ النادي الكتالوني.

من هو رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد؟

رونالد كومان هو لاعب ومدرب كرة قدم هولندي وُلد في 21 مارس 1963 ويمتلك من العمر 57 عامًا، يمتلك مسيرة كروية طويلة كلاعب منتصف ملعب حيث مثّل العديد من الأندية قبل أن يُشهر اعتزاله عام 1997 ويتجه إلى عالم التدريب.

بدأ كومان مسيرته كلاعب عام 1980 مع نادي جرونينجن ثم انتقل إلى أياكس وفي صفقة مثيرة للجدل رحل إلى الغريم أيندهوفن، قبل أن يخطو أولى خطواته خارج هولندا، وبالتحديد إلى برشلونة عام 1989 ثم ذهب إلى فينورد في 1996 لمدة عامين واختتم مسيرته هناك.

كما مثّل كومان منتخب بلاده هولندا على مدار 12 سنة بين 1982 إلى 1994 في 78 مباراة أحرز خلالها 14 هدفًا وكان جزءًا من قائمة الطواحين التي حققت لقب كأس الأمم الأوروبية 1988.

حقق كومان لقب دوري أبطال أوروبا كلاعب مرتين مرة مع برشلونة ومرة مع أيندهوفن، وفاز بالدوري الإسباني 4 مرات والكأس مرة واحدة، مع إنجازات أخرى كثيرة داخل هولندا.

كذلك، يُعد يوهان كرويف أحد أكثر الملهمين له كمدرب، ومن قبلها من أهم من اكتشفوه كلاعب وطوّره كثيرًا.

قائمة الأندية التي لعب لها رونالد كومان:

الفريق العام جرونينجن 1980-1983 أياكس 1983-1986 أيندهوفن 1986-1989 برشلونة 1989-1996 فينورد 1996-1997

ما هي مسيرة رونالد كومان التدريبية؟

بدأ كومان مسيرته التدريبية كمساعد لجوس هيدينك ثم فرانك ريكارد في تدريب منتخب هولندا في الفترة بين 1997 إلى 1998، ثم ذهب لمعاونة لويس فان خال في تدريب برشلونة لمدة عام بين 1998 إلى 1999.

بعد ذلك اتخذ كومان خطوته الأولى كمدير فني بإشرافه على تدريب فيتسي، ثم تولى تدريب أياكس لمدة أربعة مواسم من 2001 إلى 2005 قبل أن يرتحل إلى البرتغال لتدريب بنفيكا لمدة عام ثم عاد إلى هولندا من بوابة أيندهوفن.

تجربة كومان الأولى في إسبانيا كانت رفقة فالنسيا لمدة ستة أشهر حقق معهم لقب كأس الملك ولكنه لم يكن محبوبًا للجماهير ولا الإدارة، ليرحل ويعود إلى هولندا مجددًا ويشرف على تدريب ألكمار ثم فينورد.

توجه صاحب الـ57 عامًا إلى إنجلترا بعد ذلك وبدأ مشروع مميز جدًا مع ساوثامبتون من 2014 إلى 2016، لينتقل بعدها لتدريب إيفرتون في تجربة لم تكن ناجحة، وأخيرًا تولى تدريب منتخب هولندا منذ السادس من فبراير وحتى رحيله لتدريب البرسا مؤخرًا.

أبرز الإنجازات التي حققها كومان في مسيرته كانت لقب الدوري الهولندي في 3 مناسبات وكأس الملك في مرة وحيدة، وكذلك مع بنفيكا توِّج بلقب كأس السوبر مع بنفيكا، وحقق كأس هولندا مرة واحدة.

تصنف تجربته الأخيرة مع منتخب هولندا بالناجحة للغاية، حيث أعاد إحياء الطواحين بعد التراجع الكبير في كرة القدم الهولندية منذ 2014، فقاد زملاء فيرجيل فان دايك لنهائي دوري الأمم الأوروبية، وكذلك للتأهل إلى كأس الأمم الأوروبية من مجموعة معقدة كان نده الأول فيها ألمانيا.

قائمة الأندية التي دربها رونالد كومان:

الفريق العام منتخب هولندا 2018-2020 إيفرتون 2016-2017 ساوثامبتون 2014-2016 فينورد 2011-2014 ألكمار 2009 فالنسيا 2007-2008 أيندهوفن 2006-2007 بنفيكا 2005-2006 أياكس 2001-2005 فيتسي 2000-2001 برشلونة (مدرب مساعد) 1998-1999 منتخب هولندا (مدرب مساعد) 1997-1998

قائمة الألقاب التي حققها رونالد كومان:

البطولة الفريق الدوري الهولندي (2001-2002، 2003-2004) أياكس الدوري الهولندي (2006-2007) أيندهوفن كأس ملك إسبانيا (2007-2008) فالنسيا كأس هولندا (2001-2002) أياكس كأس السوبر البرتغالي (2004-2005) بنفيكا كأس السوبر الهولندي (2002-2003، 2008-2009) أياكس - ألكمار

ما هي الإضافة التي يتوقع أن يقدمها كومان لبرشلونة؟

يحبذ كومان اللعب بطريقة 4-3-3 الكلاسيكية لبرشلونة، وكعادة المدربين الهولنديين المتأثرين بكرويف، فإن كومان أحد المدربين العاشقين لكرة القدم الهجومية ويسري في دمائه الحمض النووي للبرسا.

من أكثر ما ينتظره جمهور برشلونة منه هو إعادة توظيف فرينكي دي يونج ليظهر اللاعب كما كان معه في منتخب هولندا وكذلك في أياكس، إلى جانب كيفية الاستفادة من ليونيل ميسي بالشكل الأمثل.

من ضمن المميز فيه هو تصعيد الشباب ومنحهم الفرصة وتطويرهم، لذلك أنسو فاتي وريكي بويج وغيرهما في آمان.

التحديات التي تنتظره تتمثل في التعامل النفسي مع اللاعبين، وهنا تأتي نقطة مهمة تتلخص في أن صاحب الـ57 عامًا معروف بشخصيته الصارمة جدًا، تمامًا على عكس آخر مدربين (فالفيردي وسيتيين).