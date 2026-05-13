من هو أصغر لاعب في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟

"""

من المقرر أن تنطلق كأس العالم FIFA 2026 في يونيو في أمريكا الشمالية، المكسيك وكندا، وستشهد اجتماع أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم للتنافس فيما بينهم على الكأس المرموقة.

وبالإضافة إلى النجوم الكبار مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ستضم البطولة أيضًا بعضًا من أكثر اللاعبين الشباب إثارة في العالم، حيث يهدف مراهقون موهوبون مثل لامين يامال، إستيفاو ويان ديوماند جميعًا إلى إضاءة المنافسة وترسيخ مكانتهم كأفضل المواهب الصاعدة في العالم.

من هو أصغر لاعب رجال في تاريخ كأس العالم FIFA؟

Getty Images

أصغر لاعب ذكر في تاريخ كأس العالم FIFA ليس سوى نورمان وايتسايد. كان نجم مانشستر يونايتد يبلغ من العمر 17 عامًا و41 يومًا فقط عندما لعب لصالح أيرلندا الشمالية ضد يوغوسلافيا في مباراتهم الأولى من منافسات 1982 في إسبانيا

ظهور وايتسايد يعني أنه حطم الرقم القياسي الذي كان يحمله سابقًا أسطورة البرازيل بيليه، وقد اعترف منذ ذلك الحين بأن ظهوره الأول تسبب في فوضى.

"عندما أعلن بيلي [بينغهام] تشكيلته، انقضت وسائل الإعلام العالمية على فندقنا،" قال لموقع FIFA. "تتذكر ديفيد بيكهام هناك في LA Galaxy، وكان هناك نصف ملعب مليء بالكاميرات؟ كان الأمر مشابهًا لأنني كنت على وشك تحطيم رقم بيليه القياسي.

“أن تفعل كل ذلك وأنت طفل - مثل التحدث إلى وسائل الإعلام العالمية، وهو شيء لم أفعله من قبل، وأعلم أنهم يحصلون على بعض التدريب الإعلامي اليوم، لكننا لم يكن لدينا أي من ذلك. كنت هناك في الفندق وبدأ 200 شخص بطرح الأسئلة. كان كل شيء جديدًا تمامًا بالنسبة لي. أرسل بيليه مقطعًا صغيرًا [بعد المباراة] وقال فيه، ‘نورمان، أريد أن أهنئك وآمل أن تواصل وتفعل ما فعلته أنا، وتفوز بثلاث كؤوس عالم!’ لم أستطع التوقف عن الضحك، إنه مضحك للغاية.”

""""""

Getty Images

لم يكن ذلك الرقم القياسي الوحيد الذي حققه في المباراة أيضاً. تم إنذار وايتسايد ضد يوغوسلافيا، مما يضمن أنه أيضاً أصغر لاعب على الإطلاق يحصل على بطاقة صفراء في مباراة بكأس العالم. وأضاف: "كنت الوحيد الذي حصل على إنذار في تلك المباراة، لذا فأنا أيضاً الأصغر سناً الذي يحصل على إنذار في كأس العالم! كنت متحمساً أكثر من اللازم، إذا أردت أن تضع الأمر بهذه الطريقة."

استمتعت أيرلندا الشمالية بمشوار مذهل في البطولة، مُرسلة صدمات عبر العالم بفوز 1-0 على إسبانيا في طريقها إلى ربع النهائي. هزيمة 4-1 أمام فرنسا أنهت في النهاية أحلامهم، رغم أنهم تأهلوا مرة أخرى في عام 1986.

لم يتمكن وايتسايد من التسجيل في كأس العالم 1982 لكنه وجد طريقه إلى الشباك بعد أربع سنوات وتلقى هدية خاصة جداً مقابل هدفه.

"إنهم يوزعون عشر ساعات في كل بطولة لأسرع عشرة أهداف،" أوضح. "كنت تاسع أسرع هداف في كأس العالم بالمكسيك ولم أنزعها عن ذراعي منذ ذلك اليوم. قد لا تساوي سوى 200 جنيه إسترليني لكنني لست قلقاً بشأن ساعات رولكس الخاصة بك وكل تلك الأشياء – لدي هذه."

واصل وايتسايد الفوز بالألقاب مع مانشستر يونايتد، مسجلاً بشكل مشهور هدف الفوز الرائع ضد إيفرتون في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1985. ومع ذلك، بعد أقل من 10 سنوات من ظهوره الأول في كأس العالم اضطر إلى الاعتزال من كرة القدم بعد معاناته من إصابات مزمنة في الركبة.

الترتيب اللاعب العمر البطولة 1. نورمان وايتسايد أيرلندا الشمالية ضد يوغوسلافيا 17 سنة، 41 يومًا كأس العالم 1982 2. صامويل إيتو الكاميرون ضد إيطاليا 17 سنة، 99 يومًا كأس العالم 1998 3, فيمي أوبابونمي نيجيريا ضد إنجلترا 17 سنة، 101 يوم كأس العالم 2002 4. سالومان أوليمبي الكاميرون ضد النمسا 17 سنة، 185 يوم كأس العالم 1998 5. بيليه البرازيل ضد الاتحاد السوفيتي 17 سنة، 235 يوم كأس العالم 1958

من هي أصغر لاعبة في تاريخ كأس العالم لكرة القدم (فيفا)؟

Getty Images

""""""

كتبت كيسي فير من كوريا الجنوبية اسمها في كتب التاريخ في عام 2023 عندما أصبحت أصغر لاعبة في تاريخ كأس العالم للسيدات (فيفا). دخلت فير كبديلة خلال خسارة كوريا الجنوبية 2-0 أمام كولومبيا في سيدني وهي في سن 16 سنة و26 يومًا.

تم استدعاء المراهقة إلى قائمة كأس العالم بعد تسجيلها خمسة أهداف في مباراتين فقط لفئة تحت 17 عامًا. كانت فير في الواقع صغيرة جدًا وقت استدعائها لدرجة أنها لم تكن مرتبطة فعليًا بأي نادٍ وكانت تلعب كرة القدم في الأكاديمية في الولايات المتحدة.

""""""

تحدث المدرب كولين بيل عن قراره بمنح فير مشاركة أولى تصنع التاريخ بعد المباراة، قائلاً للصحفيين: "من الصعب على لاعبة أن تدخل في أي عمر عندما تكون النتيجة 2-0 متأخرة لتُحدث تأثيراً. لكنني أردت أن أدفع بها لأمنحها تلك الخبرة، وكإشارة إلى الجميع في فريقنا بأن هذا النوع من اللاعبات هو المستقبل.

"لقد استحقت الحصول على فرصة اللعب. لقد تدربت بشكل جيد جداً، وبمستوى جيد مثل أي شخص آخر. كيسي هي مستقبل هذا الفريق. نحن بحاجة إلى لاعبات قويات وسريعات ويتمتعن بالقوة البدنية. ما زلنا في المنافسة. ما زالت لدينا فرص للتقدم لكننا نحتاج إلى مزيد من الشدة. نحتاج ذلك على مستوى الأندية في كوريا الجنوبية، نحتاج إلى هذا النوع من اللاعبات. كيسي لديها السرعة والقوة - وهنا يحتاج بقية الفريق إلى الارتقاء."

خسرت كوريا الجنوبية أول مباراتين لها في المجموعة أمام المغرب وكولومبيا في كأس العالم وأنهت في القاع لكنها أنقذت بعض الكبرياء بتعادلها 1-1 مع ألمانيا الذي أطاح أيضاً ببطلتي العالم مرتين خارج البطولة.

وفي الوقت نفسه، تحولت فير إلى الاحتراف بعد البطولة ووقعت عقداً لمدة ثلاث سنوات مع فريق أنجل سيتي في دوري NWSL، لتصبح أصغر لاعبة في تاريخ أنجل سيتي في ذلك الوقت.

الترتيب اللاعب العمر البطولة 1. كيسي فير كولومبيا ضد كوريا الجنوبية 16 سنة، 26 يومًا كأس العالم 2023 2. إيفياني تشييجيني كوريا الشمالية ضد نيجيريا 16 سنة، 34 يومًا كأس العالم 1999 3, مونيكا فيرغارا ألمانيا ضد المكسيك 16 سنة، 53 يومًا كأس العالم 1999 4. أنالي لونغو الدنمارك ضد نيوزيلندا 16 سنة، 76 يومًا كأس العالم 2007 5. إيلينا دانيلوفا ألمانيا ضد روسيا 16 سنة، 108 أيام كأس العالم 2003

"""""""""