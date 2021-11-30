من هو أكثر اللاعبين حصولًا على الكرة الذهبية؟ وما هو ترتيب ميسي وكريستيانو رونالدو؟

مرة أخرى، توج الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، والتي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وتعد هذه المرة السابعة التي يحصل في ليونيل ميسي على الكرة الذهبية في مسيرته.

ميسي، ومنذ عام 2009 لا يغيب عن صورة المنافسة عن الكرة الذهبية، ويعد ضلعًا شبه أساسي في الثلاثة الأوائل منذ ذلك التاريخ.

ومنذ عام 2008، تنافس ميسي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو على الكرة الذهبية، لدرجة أن السؤال في كل عام منذ ذلك الوقت تقريبًا يكون عن هوية صاحب المركز الثالث، وليس من هو الفائز ومن وصيفه؟

ونستعرض معكم في "جول" الأرقام الخاصة بجائزة الكرة الذهبية، ومن هو أكثر من حصل عليها عبر التاريخ.

من هو أكثر اللاعبين حصولًا على الكرة الذهبية؟

يعد ميسي هو اللاعب الأكثر تتويجًا بالكرة الذهبية في التاريخ، بعد أن وصل رصيده في التتويج بالجائزة إلى سبع مرات.

ويتفوق ميسي على غريمه كريستيانو رونالدو، الذي توج بالجائزة خمس مرات.

ما هي تفاصيل فوز ميسي بالكرة الذهبية؟

ميسي بدأ رحلة فوزه بالكرة الذهبية في عام 2009، وكانت تلك المرة الأولى بين أربع مرات متتالية ينجح في نجم برشلونة آنذاك في تخطي رونالدو.

ميسي انتظر ثلاث سنوات منذ 2012 ليعود للحصول على الكرة الذهبية، ثم توج بها مرة أخرى في 2019، وأخيرًا في 2021.

مرات تتويج ميسي بالكرة الذهبية العام اللاعب النادي 2021 ليونيل ميسي برشلونة - باريس سان جيرمان 2019 ميسي برشلونة 2015 ميسي برشلونة 2012 ميسي برشلونة 2011 ميسي برشلونة 2010 ميسي برشلونة 2009 ميسي برشلونة

ما هي تفاصيل فوز رونالدو بالكرة الذهبية؟

ظهر رونالدو للمرة الأولى في المنافسة على الكرة الذهبية عام 2007، حين احتل المركز الثاني خلف أيقونة ميلان الإيطالي، ريكاردو كاكا.

وبعد عام واحد، تحول حلم رونالدو إلى حقيقة حين توج بالكرة الذهبية للمرة الأولى.

وبعد خمس سنوات، عاد رونالدو إلى التتويج بالكرة الذهبية للمرة الثانية في مسيرته وذلك في 2013، وكرر الأمر في 2014.

وبعد عام من عدم الفوز بالجائزة، عاد رونالدو في عامي 2016 و2017 للتتويج بالكرة الذهبية، رافعًا رصيده إلى خمس مرات.

مرات تتويج رونالدو بالكرة الذهبية العام اللاعب النادي 2017 كريستيانو رونالدو ريال مدريد 2016 رونالدو ريال مدريد 2014 رونالدو ريال مدريد 2013 رونالدو ريال مدريد 2008 رونالدو مانشستر يونايتد

ما هو سجل الفائزين بالكرة الذهبية؟

منذ أن انطلقت الجائزة في عام 1956، فاز العديد من اللاعبين بجائزة الكرة الذهبية، لكن لا أحد فاز بها أكثر من ليونيل ميسي.

فيما فاز 3 لاعبين فقط بجائزة فرانس فوتبول 3 مرات، وهم: يوهان كرويف، وميشيل بلاتيني و ماركو فان باستن.