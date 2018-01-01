من هو أولي جونار سولشار المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد؟
محمود ضياء فيسبوك تويتر
أعلن مانشستر يونايتد عن تولي أولي جونار سولشار مهمة تدريب الفريق حتى نهاية الموسم خلفًا للمُقال جوزيه مورينيو.
المدرب البرتغالي تمت إقالته بعد يومين من الهزيمة أمام ليفربول في كلاسيكو إنجلترا ليتواجد مانشستر يونايتد في المركز السادس.
سولشار تولى المهمة مع عودة مايك فيلان من جديد لمانشستر يونايتد واستمرار الثنائي مايكل كاريك وكيران ماكينا.
مسيرته الكروية
.ظهر سولشار للمرة الأولى في الدوريات الأوروبية مع فريق مولدي النرويجي يناير 1995 واستمر معه حتى نهاية موسم 1996/1995، شارك سولشار في 44 مباراة مع مولدي سجل خلالها 32 هدفًا
انتقل بعدها لمانشستر يونايتد الذي حقق معه المجد واستمر هناك حتى اعتزل عام 2008.
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شارك سولشار في 359 مباراة مع مانشستر يونايتد سجل خلالها 123 هدفًا ومرر 31 تمريرة حاسمة وحقق 12 لقبًا كان أبرزها الثلاثية التاريخية عام 1999 التي سجل فيها الهدف القاتل أمام بايرن ميونخ.
على صعيد المنتخبات، لعب سولشار 67 مباراة بقميص منتخب النرويج سجل خلالها 23 هدفًا.
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البطولات
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التاريخ
|الدوري الإنجليزي
|1997/1996 - 1999/1998 - 2000/1999 - 2001/2000 - 2003/2002 - 2007/2006
|كأس الاتحاد الإنجليزي
|1999/1998 - 2004/2003
|الدرع الخيرية
|1996، 2003
|دوري أبطال أوروبا
|199/1998
|كأس الانتر كونتيننتال
|1999
مسيرته التدريبية
بعد عام من اعتزاله تولى سولشار مهمة تدريب رديف مانشستر يونايتد ليحقق لقب الدوري موسم 2010/2009 إلى جانب كأس مانشستر وكأس لانكشير
.استمر سولشار هناك حتى نهاية عام 2010 قبل العودة لمولدي النرويجي ولكن مدربًا هذه المرة.
قاد جونار الفريق لثلاث سنوات حقق خلالها لقب الدوري النرويجي مرتين ولقب كأس النرويج مرة واحدة. أشرف على تدريب الفريق في 123 مباراة حقق خلالها 68 انتصارًا و24 تعادل وتلقى 31 خسارة. سجل 228 هدفًا واستقبلت شباكه 152 هدف.
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عاد بعدها سولشار لإنجلترا من بوابة كارديف سيتي ولكنه لم ينجح في إنقاذه من الهبوط ليعود مجددًا لدوري الدرجة الأولى قبل الرحيل في سبتمبر 2014.
بعد عام آخر، عدا سولشار لنادي مولدي مرة أخرى كمدرب حتى عاد أدراجه مرة أخرى كمدربًا مؤقتًا لمانشستر يونايتد.
سولشار أشرف على تدريب مولدي في 118 مباراة حقق خلالها 66 انتصارًا و19 تعادلًا وتلقى 33 هزيمة. سجل 221 هدف واستقبل 144 هدف.
|النادي
|مباريات
|فوز
|تعادل
|هزيمة
|سجل
|استقبل
|البطولات
|رديف مانشستر يونايتد
|25
|16
|5
|4
|55
|22
|دوري الرديف، كأس مانشستر وكأس لانكشير
|مولدي
|123
|68
|24
|31
|228
|152
|الدوري النرويجي مرتين، كأس النرويج
|كارديف
|30
|9
|5
|16
|34
|57
|مولدي
|118
|66
|19
|33
|221
|144