من موراتا إلى تشافي .. وثائقي نتفلكس المثير يكشف معاناة اللعب في الدوري الإسباني

نظرة خاصة إلى كواليس اللعب في الليجا

نشرت شبكة "Netflix" التلفزية فيلمًا وثائقيًا حول الدوري الإسباني أظهر أن اللعب به ليس سهلًا أبدًا ويتطلب الكثير من التضحيات من جانب اللاعبين، خاصة على المستويين الذهني أو النفسي.

شبكة ريليفو الإسبانية سلطت الضوء على هذا الوثائقي المثير، والذي يظهر خلاله ألفارو موراتا، مهاجم أتلتيكو مدريد الذي بصدد الانتقال إلى ميلان، وهو يتحدث عن معاناته الشديدة ووصوله إلى الهاوية، بجانب حديثه عن المحطات غير السارة في حياته المهنية.

الفيلم يُظهر كذلك فيران توريس واضطراره لزيارة طبيب نفسي أسبوعيًا للتخلص من ضغوطات اللعب، وكذلك في وقت قليل فينيسيوس جونيور الذي تحدث عن تجربته مع العنصرية، وقد خصص جزء كبير للحديث عن تجربة تشافي في تدريب برشلونة ومدى الضغوطات والصعوبات التي مر بها هناك.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المدرب الإسباني يتحدث عن تجربته بمرارة كبيرة، مؤكدًا أن المشكلة الأساسية ليست في الجوانب الفنية للبارسا بل العقلية الكتالونية التي لا تريد سوى الكمال وتطالب بتكرار إنجازات العصر الذهبي مع بيب جوارديولا وأندريس إنيستا وليونيل ميسي رغم اختلاف الأجيال والجودة.

وقد وجه نصيحة للمسؤولين في البارسا والمشجعين كذلك، بقوله "يجب أن يفهم الناس أن برشلونة بحاجة إلى وقت يكون فيه أقل قدرة على المنافسة لينمو تدريجيًا".

الشبكة الإسبانية لخصت ما جاء في الفيلم الوثائقي بأن لاعب كرة القدم يعيش مجموعة من المتاعب النفسية والمخاوف والشكوك ومشاعر انعدام الأمن خلال حياته على الملاعب، مشيرة إلى أن الفيلم يُمثل دعوة لعدم احتراف كرة القدم من جانب أي شخص يتمنى أن يحظى بحياة هادئة ومتكاملة وبعيدة عن الضغوطات، وأتمت بأن الوثائقي هو ببساطة "ليس الإعلان الأفضل لدوري كرة القدم".