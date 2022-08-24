من مانشستر سيتي إلى برشلونة: لقد تأخرتم بشأن برناردو سيلفا

الصفقة باتت معقدة للغاية

رغم أن رغبة كل طرف قد اتضحت بشأن برناردو سيلفا، سواء من قبل اللاعب الذي أوضح أن خطوة الانتقال إلى برشلونة قد تكون مرجحة ولكنه سعيد في السيتي، أو من الأخير الذي يصر على التمسك به، أو من برشلونة الراغب في تعزيز صفوفه، إلا أن الصفقة تبدو صعبة للغاية بالفعل.

قبل أيام قليلة من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، لا يبدو برشلونة مرشحًا لإتمام الصفقة، البرتغالي قد يشعل الأيام الأخيرة في الميركاتو لكن الأمر بالغ التعقيد.

لقد تأخرتم!

هذا ما أكده فيران سوريانو، المدير التنفيذي لمانشستر سيتي، الذي أغلق بشكل ضمني باب الصفقة في وجه برشلونة.

سوريانو قال في تصريحات لـ"كادينا سير": "من المتأخر بعض الشيء الحديث عن قادمين أو راحلين!".

تصريحات سوريانو على اقتضابها واضحة للغاية، الإسباني يرى أنه رغم أن هناك متسعًا من الوقت، إلا أن هذا الوقت نفسه ضد برشلونة لا معه.

وضعية دي يونج

أبرز الأشياء التي تعارض احتمالية قدوم الصفقة، هي أن وصول برناردو مرتبط شرطيًا برحيل فرينكي دي يونج، ومع بداية الموسم ومشاركة الهولندي بشكل أساسي ضمن خطط تشافي هيرنانديز، فإنه يثبت أقدامه بقوة في كتيبة البلوجرانا.

ربما تحمل الأيام القادمة جديدًا، قد يبدأ من مباراة اليوم الودية بين برشلونة والسيتي والتي تقام لدعم مصابي مرض التصلب الضموري وفي طليعتهم مدرب برشلونة المساعد الأسبق خوان كارلوس أونثوي.