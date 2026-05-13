Argentina v Venezuela - FIFA World Cup 2026 Qualifier
Harry Sherlock

من لديه أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟

""" أي لاعب لديه أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في تاريخ كأس العالم قبل بطولة 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟ لقد تزيّنت البطولة ببعض من أكثر اللاعبين تقلبًا ممن لعبوا اللعبة على الإطلاق، لكن أيًّا منهم صنع أكبر عدد من الأهداف لزملائه في الفريق؟ وهل يمكن أن يكون هناك ملك جديد للتمريرات الحاسمة بحلول نهاية الصيف؟ """

أي لاعب رجال لديه أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في تاريخ كأس العالم؟ 

تضم قائمة اللاعبين أصحاب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في كأس العالم بعضًا من أفضل اللاعبين الذين وطأت أقدامهم أرض الملعب على الإطلاق. 

تضم قائمة العشرة الأوائل أمثال أيقونة البرازيل بيليه، وقائد إنجلترا السابق ديفيد بيكهام، وثنائي ألمانيا باستيان شفاينشتايغر وتوماس مولر.

اللاعب النشط الوحيد الذي يمكنه إزاحة دييغو مارادونا، أيقونة الأرجنتين، هو مواطنه ليونيل ميسي قبل بطولة 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. 

تواجه الأرجنتين مباريات ضد الجزائر والنمسا والأردن، لذا من المرجح أن يكون ميسي يفرك يديه ترقبًا لاحتمال أن يصبح صانع التمريرات الحاسمة الأول في تاريخ المسابقة. 

قائمة العشرة الأوائل كما يلي:

لا يسجل الفيفا إحصاءات التمريرات الحاسمة إلا منذ عام 1966 فصاعدًا، لذا فإن البطولات التي سبقت ذلك غير مدرجة في هذا الجدول. 

الترتيباللاعب (البلد)التمريرات الحاسمةالمشاركات
العاشرباستيان شفاينشتايغر (ألمانيا)ست20
التاسعتوماس مولر (ألمانيا)ست19
الثامنتوماس هاسلر (ألمانيا)ست14
السابعبيليه (البرازيل)ست14
السادسديفيد بيكهام (إنجلترا)ست13
الخامسفرانشيسكو توتي (إيطاليا)ست11
الرابعغرزيرغورز لاتو (بولندا)سبع20
الثالثبيير ليتبارسكي (ألمانيا)سبع18
الثانيليونيل ميسي (الأرجنتين)ثمان26
الأولدييغو مارادونا (الأرجنتين)ثمان21
أي لاعب في كرة القدم للرجال لديه أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في كأس عالم واحدة؟ 

لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن اللاعب الذي لديه أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في كأس عالم واحدة هو أسطورة البرازيل بيليه. 

خلال مشاركته في كأس العالم 1970، سجّل بيليه ست تمريرات حاسمة في ست مباريات، بينما واصلت البرازيل طريقها إلى المجد. 

تصدّروا مجموعتهم بثلاثة انتصارات من ثلاث؛ سحقوا تشيكوسلوفاكيا 4-1، وهزموا حاملي اللقب إنجلترا 1-0، واختتموا دور المجموعات بفوز 3-2 على رومانيا.

في ربع النهائي، فازوا على بيرو 4-2، وتغلبوا على أوروغواي 3-1 في نصف النهائي. ثم، في النهائي ضد إيطاليا، أثبتت البرازيل قيمتها كأفضل فريق في العالم، محطّمةً إيطاليا 4-1. 

الترتيباللاعب (البلد)التمريرات الحاسمة (المشاركات)البطولة
=3روبرت غادوشا (بولندا)خمس (سبع)كأس العالم 1974
=3دييغو مارادونا (الأرجنتين)خمس (سبع)كأس العالم 1986
=3بيير ليتبارسكي (ألمانيا الغربية)خمس (سبع)كأس العالم 1982
الثانيتوماس هاسلر (ألمانيا الغربية)خمس (خمس)كأس العالم 1994
الأولبيليه (البرازيل) ست (ست)كأس العالم 1970

أي لاعبة لديها أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في تاريخ كأس العالم؟ 

لم تبدأ FIFA بتسجيل إحصاءات التمريرات الحاسمة إلا منذ عام 2003 فصاعدًا، ما يعني أن كؤوس العالم للسيدات من 1991 إلى 1999 غير مُدرجة. 

كان هناك ممثلتان عن منتخب الولايات المتحدة الوطني للسيدات، بما في ذلك أليكس مورغان وميا هام، اللتان سجلتا كلتاهما خمس تمريرات حاسمة في مشاركاتهما في البطولة. 

اللاعبة التي قدّمت أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في بطولة واحدة هي مارين ماينرت، التي قدّمت بطولة مذهلة في 2003. 

فازت ألمانيا بكأس العالم في عام 2003، بعد أن هزمت السويد 2-1 في النهائي. كان فريق ماينرت غزيرًا بشكل ملحوظ طوال البطولة، حيث سجل 13 هدفًا في ثلاث مباريات في دور المجموعات، بما في ذلك فوز 6-1 على الأرجنتين، ثم هزموا روسيا 7-1 والولايات المتحدة 3-0 قبل النهائي الاستعراضي.

الترتيباللاعبة (البلد)التمريرات الحاسمةالبطولات التي شاركت فيها
=5تيريز شوغران (السويد)خمسأربع (2003، 2007، 2011، 2015) 
=5أليكس مورغان (الولايات المتحدة)خمسثلاث (2011، 2019، 2023)
=5شيريدا سبيتسه (هولندا)خمساثنتان (2019، 2023)
=5ريناته لينغور (ألمانيا)خمساثنتان (2003، 2007)
=5فيكتوريا سانديل (السويد)خمساثنتان (2003، 2007)
=5ميا هام (الولايات المتحدة)خمسواحدة (2003)
=3آيا ميياما (اليابان)ستاثنتان (2011، 2015)
=3بيرغيت برينتس (ألمانيا)ستاثنتان (2003، 2007)
=1ميغان رابينو (الولايات المتحدة)سبعثلاث (2011، 2015، 2019)
=1مارين ماينرت (ألمانيا)سبعواحدة (2003)

أي لاعبة لديها أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في كأس عالم واحدة؟

هام ربما تكون الاسم الأكثر شهرة في هذه القائمة، بعد أن سجلت خمس تمريرات حاسمة طوال كأس العالم 2003. بشكل مذهل، أربع من اللاعبات الخمس الأوائل اللواتي لديهن أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في كأس عالم واحدة حققن ذلك في بطولة 2003. 

يشمل ذلك ماينرت، التي تمكنت من تسجيل سبع تمريرات حاسمة طوال البطولة. 

بيرغيت برينتس، زميلتها في منتخب ألمانيا، سجلت خمس تمريرات حاسمة في كأس العالم 2003 بينما اكتسحت ألمانيا جميع خصومها في طريقها إلى الفوز. 

خسرت الولايات المتحدة بقيادة هام 3-0 أمام ألمانيا في نصف النهائي، بينما كانت السويد بقيادة فيكتوريا سانديل هي الخاسرة في النهائي. 

في كأس العالم 2011، كانت اليابان هي الفائزة في النهاية وكانت آيا ميياما محورية في ذلك الأداء، إذ تقدّم فريقها من مجموعة ضمّت أيضاً إنجلترا والمكسيك ونيوزيلندا - خسروا أمام إنجلترا وفازوا على الخصمين الآخرين - قبل أن يهزموا ألمانيا بعد وقت إضافي في ربع النهائي، والسويد في نصف النهائي وفرنسا في النهائي.

الترتيباللاعبة (البلد)التمريرات الحاسمة  البطولة
=3فيكتوريا سانديل (السويد)أربعكأس العالم 2003
=3آيا ميياما (اليابان)أربعكأس العالم 2011
=2ميا هام (الولايات المتحدة)خمسكأس العالم 2003
=2بيرغيت برينتس (ألمانيا)خمس كأس العالم 2003
الأولمارين ماينرت (ألمانيا)سبع كأس العالم 2003
