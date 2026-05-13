من لديه أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟

أي لاعب رجال لديه أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في تاريخ كأس العالم؟

تضم قائمة اللاعبين أصحاب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في كأس العالم بعضًا من أفضل اللاعبين الذين وطأت أقدامهم أرض الملعب على الإطلاق.

تضم قائمة العشرة الأوائل أمثال أيقونة البرازيل بيليه، وقائد إنجلترا السابق ديفيد بيكهام، وثنائي ألمانيا باستيان شفاينشتايغر وتوماس مولر.

اللاعب النشط الوحيد الذي يمكنه إزاحة دييغو مارادونا، أيقونة الأرجنتين، هو مواطنه ليونيل ميسي قبل بطولة 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

تواجه الأرجنتين مباريات ضد الجزائر والنمسا والأردن، لذا من المرجح أن يكون ميسي يفرك يديه ترقبًا لاحتمال أن يصبح صانع التمريرات الحاسمة الأول في تاريخ المسابقة.

قائمة العشرة الأوائل كما يلي:

لا يسجل الفيفا إحصاءات التمريرات الحاسمة إلا منذ عام 1966 فصاعدًا، لذا فإن البطولات التي سبقت ذلك غير مدرجة في هذا الجدول.

الترتيب اللاعب (البلد) التمريرات الحاسمة المشاركات العاشر باستيان شفاينشتايغر (ألمانيا) ست 20 التاسع توماس مولر (ألمانيا) ست 19 الثامن توماس هاسلر (ألمانيا) ست 14 السابع بيليه (البرازيل) ست 14 السادس ديفيد بيكهام (إنجلترا) ست 13 الخامس فرانشيسكو توتي (إيطاليا) ست 11 الرابع غرزيرغورز لاتو (بولندا) سبع 20 الثالث بيير ليتبارسكي (ألمانيا) سبع 18 الثاني ليونيل ميسي (الأرجنتين) ثمان 26 الأول دييغو مارادونا (الأرجنتين) ثمان 21

أي لاعب في كرة القدم للرجال لديه أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في كأس عالم واحدة؟

لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن اللاعب الذي لديه أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في كأس عالم واحدة هو أسطورة البرازيل بيليه.

خلال مشاركته في كأس العالم 1970، سجّل بيليه ست تمريرات حاسمة في ست مباريات، بينما واصلت البرازيل طريقها إلى المجد.

تصدّروا مجموعتهم بثلاثة انتصارات من ثلاث؛ سحقوا تشيكوسلوفاكيا 4-1، وهزموا حاملي اللقب إنجلترا 1-0، واختتموا دور المجموعات بفوز 3-2 على رومانيا.

في ربع النهائي، فازوا على بيرو 4-2، وتغلبوا على أوروغواي 3-1 في نصف النهائي. ثم، في النهائي ضد إيطاليا، أثبتت البرازيل قيمتها كأفضل فريق في العالم، محطّمةً إيطاليا 4-1.

الترتيب اللاعب (البلد) التمريرات الحاسمة (المشاركات) البطولة =3 روبرت غادوشا (بولندا) خمس (سبع) كأس العالم 1974 =3 دييغو مارادونا (الأرجنتين) خمس (سبع) كأس العالم 1986 =3 بيير ليتبارسكي (ألمانيا الغربية) خمس (سبع) كأس العالم 1982 الثاني توماس هاسلر (ألمانيا الغربية) خمس (خمس) كأس العالم 1994 الأول بيليه (البرازيل) ست (ست) كأس العالم 1970

أي لاعبة لديها أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في تاريخ كأس العالم؟

لم تبدأ FIFA بتسجيل إحصاءات التمريرات الحاسمة إلا منذ عام 2003 فصاعدًا، ما يعني أن كؤوس العالم للسيدات من 1991 إلى 1999 غير مُدرجة.

كان هناك ممثلتان عن منتخب الولايات المتحدة الوطني للسيدات، بما في ذلك أليكس مورغان وميا هام، اللتان سجلتا كلتاهما خمس تمريرات حاسمة في مشاركاتهما في البطولة.

اللاعبة التي قدّمت أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في بطولة واحدة هي مارين ماينرت، التي قدّمت بطولة مذهلة في 2003.

فازت ألمانيا بكأس العالم في عام 2003، بعد أن هزمت السويد 2-1 في النهائي. كان فريق ماينرت غزيرًا بشكل ملحوظ طوال البطولة، حيث سجل 13 هدفًا في ثلاث مباريات في دور المجموعات، بما في ذلك فوز 6-1 على الأرجنتين، ثم هزموا روسيا 7-1 والولايات المتحدة 3-0 قبل النهائي الاستعراضي.

الترتيب اللاعبة (البلد) التمريرات الحاسمة البطولات التي شاركت فيها =5 تيريز شوغران (السويد) خمس أربع (2003، 2007، 2011، 2015) =5 أليكس مورغان (الولايات المتحدة) خمس ثلاث (2011، 2019، 2023) =5 شيريدا سبيتسه (هولندا) خمس اثنتان (2019، 2023) =5 ريناته لينغور (ألمانيا) خمس اثنتان (2003، 2007) =5 فيكتوريا سانديل (السويد) خمس اثنتان (2003، 2007) =5 ميا هام (الولايات المتحدة) خمس واحدة (2003) =3 آيا ميياما (اليابان) ست اثنتان (2011، 2015) =3 بيرغيت برينتس (ألمانيا) ست اثنتان (2003، 2007) =1 ميغان رابينو (الولايات المتحدة) سبع ثلاث (2011، 2015، 2019) =1 مارين ماينرت (ألمانيا) سبع واحدة (2003)

أي لاعبة لديها أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في كأس عالم واحدة؟

هام ربما تكون الاسم الأكثر شهرة في هذه القائمة، بعد أن سجلت خمس تمريرات حاسمة طوال كأس العالم 2003. بشكل مذهل، أربع من اللاعبات الخمس الأوائل اللواتي لديهن أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في كأس عالم واحدة حققن ذلك في بطولة 2003.

يشمل ذلك ماينرت، التي تمكنت من تسجيل سبع تمريرات حاسمة طوال البطولة.

بيرغيت برينتس، زميلتها في منتخب ألمانيا، سجلت خمس تمريرات حاسمة في كأس العالم 2003 بينما اكتسحت ألمانيا جميع خصومها في طريقها إلى الفوز.

خسرت الولايات المتحدة بقيادة هام 3-0 أمام ألمانيا في نصف النهائي، بينما كانت السويد بقيادة فيكتوريا سانديل هي الخاسرة في النهائي.

في كأس العالم 2011، كانت اليابان هي الفائزة في النهاية وكانت آيا ميياما محورية في ذلك الأداء، إذ تقدّم فريقها من مجموعة ضمّت أيضاً إنجلترا والمكسيك ونيوزيلندا - خسروا أمام إنجلترا وفازوا على الخصمين الآخرين - قبل أن يهزموا ألمانيا بعد وقت إضافي في ربع النهائي، والسويد في نصف النهائي وفرنسا في النهائي.

الترتيب اللاعبة (البلد) التمريرات الحاسمة البطولة =3 فيكتوريا سانديل (السويد) أربع كأس العالم 2003 =3 آيا ميياما (اليابان) أربع كأس العالم 2011 =2 ميا هام (الولايات المتحدة) خمس كأس العالم 2003 =2 بيرغيت برينتس (ألمانيا) خمس كأس العالم 2003 الأول مارين ماينرت (ألمانيا) سبع كأس العالم 2003

