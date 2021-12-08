من قلب ميونخ.. لابورتا للاعبي برشلونة: حان وقت إظهار كبرياء النادي!

حث رئيس برشلونة، جوان لابورتا، لاعبي فريقه على إظهار "الفخر والكرامة" عند مواجهة بايرن ميونخ يوم الأربعاء في آخر جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بملعب أليانز آرينا.

ويحتاج برشلونة إلى الفوز للمرة الأولى في تاريخه الأوروبي بملعب أليانز آرينا للوصول إلى دور الـ16، أما الهزيمة أو التعادل مع فوز بنفيكا على دينامو كييف فتعني توديع البلوجرانا لذات الأذنين.

لابورتا يأتي على رأس قائمة برشلونة الموجودة في ميونخ، وخلال زيارته للكاتدرائية في إقليم بافاريا، تحدث للصحافة عن المباراة المنتظرة.

الرئيس الكتالوني قال "لاعبو برشلونة عليهم الفخر، أنا أتوقع أنهم سيخرجون كل ما لديهم اليوم".

كما أضاف "إنهم فخورون بكونهم جزءًا من برشلونة، أمامنا مرحلة رائعة وهم يعلمون أن الأمر يستغرق وقتًا".

تاريخ "تعيس" لبرشلونة في أليانز آرينا، وتشافي ليس أفضل حالًا!

وواصل "برشلونة نادٍ له تاريخ عريض في دوري أبطال أوروبا، ونحن نريد أن نمر من دور المجموعات".

وتابع لابورتا حديثه "مباريات مثل مباراة اليوم عليك أن تظهر فيها كبريائك وإظهار ما أنت عليه، أنا واثق جدًا في فريقي رغم أن الطقس ليس الأفضل".

وأتم "لكن هذا ليس عذرًا (الطقس) أتمنى أن نؤدي المباراة المنتظرة وأن نفخر بما قدمناه ونفتخر بالنتيجة".

الجدير بالذكر أن آخر مواجهات برشلونة قبل مواجهة بايرن ميونخ كانت أمام ريال بيتيس، وهُزم البرسا للمرة الأولى مع مدربه تشافي هيرنانديز، عندما فاز النادي الأندلسي بهدف نظيف في كامب نو بالدوري الإسباني.