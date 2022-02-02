من قلب برشلونة.. الإعلان عن توقيع مبابي لريال مدريد؟

من قلب إقليم كتالونيا أتت أنباء سعيدة لريال مدريد، بتأكيد رئيس برشلونة السابق جوان جاسبرت أن كيليان مبابي وقع للنادي الملكي.

وكما هو معروف فإن عقد مبابي ينتهي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، والأقرب أنه لن يجدد وسينضم إلى ريال مدريد.

وبالنسبة لجاسبرت، الذي ربطته علاقة قوية برئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، فإن الصفقة قد حُسمت لصالح النادي الملكي بالفعل.

جاسبرت في حديث للصحافة قال "سأمنحك الخبر الحصري، لقد وقع كيليان مبابي مع ريال مدريد بالفعل، أنا متأكد، أنا أعرف فلورنيتنو ومتأكد".

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أما حول عثمان ديمبيلي وقرار عدم مشاركته مجددًا مع برشلونة، فقال "أثناء وجوده في برشلونة عليه أن يلعب".

وواصل "لسنا هنا لإعطاء دروس تربوية، وجوده في قائمة الفريق وعدم مشاركته معنا هزيمة وضربة قوية".

الجدير بالذكر أن برشلونة ضمّ أداما تراوري وبيير أوباميانج هذا الشتاء، كما أعلن الرئيس جوان لابورتا أن ديمبيلي سيجمد تمامًا لنهاية عقده بنهاية الموسم الحالي.