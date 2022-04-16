من فريقين فقط .. 6 سعوديين في التشكيل المثالي لثالث جولات دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التشكيل المثالي للجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، وقد أكد تفوق الأندية السعودية بتواجد 6 لاعبين من أندية الدوري السعودي المشاركة في البطولة.

الأندية السعودية حققت نتائج ممتازة خلال الجولة الثالثة ، إذ استطاعت أندية الهلال والتعاون والفيصلي تحقيق الفوز فيما تعادل الشباب مع القوة الجوية العراقي 1-1.

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وتألق عدد من نجوم الأندية السعودية في دوري الأبطال لكن الاتحاد القاري اختار اللاعبين الستة في التشكيل المثالي من فريقين فقط هما الهلال والتعاون واستبعد نجوم الشباب والفيصلي.

وتواجد الثلاثي ، ياسر الشهراني ومحمد كنو وجوستافو كويلار، من الهلال، ومعهم يزيد البكر ونواف الصبحي وكريستيان لوينداما من التعاون، وكان غريبًا استبعاد سلمان الفرج نجم مباراة الهلال والاستقلول وصاحب هدف الفوز الوحيد.

وفيما يلي التشكيل بالكامل:

حراسة المرمى: حسن حمزة (شباب الأهلي)

الدفاع: يزيد البكر ونواف الصبحي وكريستيان لوينداما (التعاون) وياسر الشهراني (الهلال).

الوسط: برنارد دوارتي (الشارقة) وجوستافو كويلار ومحمد كنو (الهلال) وإدميلسون جونيور (الدحيل).

الهجوم: سفيان هاني (الغرافة) وأندريه أيو (السد).

يُشار إلى أن الفرق السعودية حققت نتائج مذهلة في الجولات الثلاثة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، إذ حصدت 29 نقطة كاملة من 12 مباراة، وقد نجحت في تصدر مجموعاتها وباتت قريبة من التأهل للدور القادم.

الهلال هو الأنجح في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، إذ الوحيد الذي استطاع الفوز في مبارياته الثلاثة وحصد 9 نقاط كاملة.