من فرسي رهان إلى نقاط ضعف .. ماذا اختلف في بنشرقي وزيزو منذ الموسم الماضي؟

بنشرقي وزيزو من أهم اللاعبين في الزمالك خلال الموسمين الأخيرين

ثنائي ظهر بقوة حاملين على عاتقهم فريق الزمالك بشكل قوي، وأصبحا حلقات هامة داخل عقد القلعة البيضاء خلال الموسم الماضي، وأحد أهم أسباب وصول الفريق إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية رغم عدم التتويج بالبطولة إلا أنهم دائمًا كانا يظهران بقوة في الموسم الماضي.

المغربي أشرف بنشرقي وأحمد سيد زيزو لاعبا الزمالك اللذان قدما الكثير رفقة فريق القلعة البيضاء في الموسم الماضي، بسبب الأداء الكبير اللذان قدماه أصبح لا غنى عنهما في تشكيل الفريق في أي وقت، ولكن جاءت المفاجأة في أداء اللاعبان معًا في الموسم الحالي سواء بالدوري المصري الممتاز أو دوري أبطال إفريقيا.

الموسم الماضي .. فرسا الرهان

في دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي نجح أشرف بنشرقي خلال 9 مباريات سجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين في 808 دقيقة، ليكون مؤثرًا بشكل كبير في أداء الفريق خلال النسخة الماضية من البطولة، وأحمد زيزو خاض 11 لقاء لم يزر بها الشباك وصنع هدفين خلال 907 دقيقة.

وفي الدوري المصري خاض بنشرقي 22 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلهم خلال 1432 دقيقة، بينما زيزو الذي كان الأوفر حظًا من عدد الأهداف، حيث سجل 7 أهداف في 26 مباراة وصنع 3 آخرين في 1900 دقيقة.

وفي كأس مصر، أرقام الثنائي متساوية حيث في مباراتين سجل كل منهما هدفًا واحدًا في 180 دقيقة، أما بنشرقي فقد قدم مستوى أكثر من ممتاز في لقاء السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، وسجل هدفين حسم بهما اللقب لصالح الفارس الأبيض وقتها، بجانب المشاركة في لقاء السوبر المصري أمام الأهلي وحسم اللقب بركلات الترجيح عقب التعادل السلبي في الوقت الأصلي للقاء.

الموسم الحالي .. نقاط ضعف

أرقام صادمة للغاية لأشرف بنشرقي وأحمد سيد زيزو في الموسم الحالي، بالإضافة للأداء الباهت للغاية الذي يظهران به في المباريات الأخيرة منذ انطلاق الموسم الحالي، في صدمة للجماهير البيضاء، من لاعبين كان منتظر منهم الكثير خاصًة الموسم الحالي بعد ضياع بدولة دوري أبطال إفريقيا.

على المستوى القاري بدوري أبطال إفريقيا فشل الثنائي في إحراز أي هدف أو صناعة خلال 4 مباريات شاركوا بها، وفي الدوري المصري المغربي بنشرقي سجل 5 أهداف خلال 13 مباراة منها 3 ضربات جزاء ولم يصنع أي هدف، بينما نجح زيزو خلال 13 لقاء إحراز هدف من ركلة جزاء، وصناعة 3 أهداف، مع إهدار الثنائي 10 فرص محققة مجتمعين.

وبذلك، نجد الفارق كبير للغاية بين أرقام الثنائي من الموسم الحالي والماضي، حيث يؤثر أدائهم الباهت على مستوى الفريق في أوقات عصيبة يحتاجها فريق مدرسة الفن والهندسة بقوة من أجل الحفاظ على صدارة الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى عدم تواجدهم وقت تأزم موقف الفريق في ترتيب دوري أبطال إفريقيا حيث يحتل الفريق المركز الثالث بنقطتين فقط عقب 4 جولات ويحتاج إلى الفوز على المولودية وتونجيث مع خسارة الأول أمام الترجي التونسي من أجل الصعود بصعوبة، أي بعدما كان الثنائي فرسا رهان لأي مدرب، أصبحا في الآونة الأخيرة نقاط ضعف بسبب عدم تقديم المرغوب منهم.