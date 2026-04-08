ذكرت صحيفة ذا أثلتيك أن إيفرتون على الأرجح لن يفعّل خيار الشراء البالغ 50 مليونًا في عقد إعارة جاك غريليش. ومع ذلك، فإن النادي من ليفربول يرغب بشدة في الاستمرار مع صانع الألعاب الإنجليزي، وسيعيد فتح الحوار هذا الصيف مع مانشستر سيتي.

المهاجم، الذي انتقل في صيف 2021 إلى مانشستر سيتي قادمًا من أستون فيلا مقابل نحو 117.5 مليون يورو، أراد، مع اقتراب كأس العالم المقبلة، استعادة دقائق اللعب بعد فترة مخيبة للآمال مع السيتيزنز.

وقد منح إيفرتون له هذا المخرج وتعاقد معه على سبيل الإعارة الصيف الماضي. كانت الأشهر الأولى لغريليش في ليفربول إيجابية. فقد خاض اللاعب الإنجليزي البالغ 30 عامًا 22 مباراة مع الفريق الذي يحتل حاليًا المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتمكن خلالها من تسجيل هدفين وصناعة ستة أهداف. وبدا أن متعة اللعب قد عادت بالكامل إلى غريليش.

لكن في بداية فبراير، أعلن غريليش أنه تعرض لكسر إجهادي في قدمه، وأنه لن يتمكن من المشاركة مجددًا حتى نهاية الموسم. وكانت آخر مباراة له في منتصف يناير أمام ناديه السابق أستون فيلا.

ولا يُعد عدم تفعيل إيفرتون لخيار الشراء أمرًا مفاجئًا. فقد بدا حجم المبلغ غير واقعي منذ البداية، ومع إصابة اللاعب الدولي الذي خاض 39 مباراة دولية، يبدو أن إيفرتون لا يريد تحمل هذا الخطر إطلاقًا.

ومع ذلك، أفادت ذا أثلتيك أن إيفرتون سيبحث عن تسوية، ومن المتوقع إجراء مفاوضات جديدة في نهاية الموسم، إذ يظل كل من تمديد الإعارة أو إتمام انتقال نهائي ضمن الخيارات الممكنة.

يحدو إيفرتون، وفقًا لوسيلة الإعلام، أمل كبير في أن يكون غريليش حاضرًا الموسم المقبل مجددًا بالقميص الأزرق لـالتوفيز، ولا سيما لأن الإنجليزي أوضح أنه يشعر براحة كبيرة في إيفرتون. إضافة إلى ذلك، يُعد المدرب ديفيد مويس عاملًا مهمًا في ذلك أيضًا، إذ تربطه به علاقة وثيقة.

وكان لافتًا في هذا السياق أن المهاجم، الذي يشغل أيضًا مركز لاعب وسط، اختار البقاء في إيفرتون لإكمال مرحلة التأهيل. فعادةً ما يعود اللاعب المُعار إلى ناديه، لكن الانطباع السائد أن غريليش سعيد ويرغب في رد الجميل لإيفرتون على استمرار النادي في دعمه.