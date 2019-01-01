من عرقل انتقال دوجلاس كوستا إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف؟

وكيل أعمال اللاعب يكشف الحقيقة كاملة

ادعى وكيل أعمال جناح يوفنتوس دوجلاس كوستا، أن موكله تلقى عرضًا لا يُقاوم لخوض تجربة جديدة مع مانشستر يونايتد في البريميرليج، إلا أن مدرب البيانكونيري الجديد ماوريسيو ساري، هو من عرقل إتمام الصفقة.

وأشار وكيل صاحب الـ28 عامًا، أن مدرب تشيلسي السابق رفض الاستغناء عن لاعبه البرازيلي بأي ثمن، وذلك لاقتناعه بإمكانيات لاعب بايرن ميونخ السابق، ما تسبب في فشل محاولة المدير الرياضي البريطاني إد وودوارد.

وعندما سُئل جيوفاني برانشيني عن صحة هذه الأنباء، قال لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية "بصراحة. لم يفكر أليجري ولا ساري في الاستغناء عن دوجلاس أبدًا. اهتمام مانشستر يونايتد؟ نعم كان اهتمامًا قويًا، وهو النادي الذي يُريد التوقيع معه منذ فترة".

وأضاف "بطبيعة الحال تلقينا اتصالات أخرى، لكن في إنجلترا، اليونايتد كان الأكثر اهتمامًا. لقد عانى دوجلاس من مشاكل بالجملة مع الإصابات، حتى الموسم الماضي غاب لفترات طويلة بداعي الإصابة، مع ذلك لم يوافق يوفنتوس على بيعه، رغم ضغط مانشستر يونايتد الكبير".

وتابع "دوجلاس لاعب محترف بالمعنى الحرفي للكلمة، وبإمكانه التكيف على أي شيء، لقد أبلى بلاءًا حسنًا في أوكرانيا –مع شاختار-، وهو بلد مختلف تمامًا عن البرازيل، والشيء الواضح أنه يُحب يوفنتوس، لكن في الوقت ذاته، يستطيع التكيف مع كل الحقائق".

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وأتم حديثه "صحيح الدوري الإنجليزي بطولة لا تُصدق، لكن الأمر الواقع يقول إن مانشستر يونايتد فشل في إقناع يوفنتوس بالحصول على توقيع، لذا استمر اللاعب مع يوفنتوس وهو مرفوع الرأس".