من ضمنهم بيل .. فاليكانو يدعم صفوفه بنجوم ريال مدريد

فاليكانو يبحث في مطاريد ريال مدريد!

يراقب نادي رايو فاليكانو كل من جاريث بيل، ولوكا يوفيتش لاعبي ريال مدريد، من أجل تدعيم الخط الأمامي للفريق في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

جاريث بيل انتهى عقده مع ريال مدريد، وأصبح لاعبًا حرًا ويحق له التوقيع لأي نادي دون الرجوع للملكي، بينما لوكا يوفيتش لا يزال مرتبط بعقد في البرنابيو حتى صيف 2025.

رايو فاليكانو انهي الموسم المنصرم، في المركز الـ 12 برصيد 42 نقطة محققًا 11 انتصار، وتسع تعادلات، و18 هزيمة.

نجمي مدريد دعائم هجوم فاليكانو

وفقًا لموقع "GolTV" يقترب رايو فاليكانو من التعاقد مع جاريث بيل الذي يبحث عن نادي في مدريد لمواصلة مسيرته، استعدادًا لخوض نهائيات كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

بالإضافة إلى بيل يهتم فاليكانو بالمهاجم الصربي يوفيتش، ومن المتوقع أن يوافق ريال مدريد على إعارة لاعبه والحصول على جزء من راتبه البالغ حوالي 10 ملايين يورو.

اللاعب الويلزي الدولي مرتبط بالعديد من الأندية مثل روما وخيتافي وأتلتيكو مدريد وكارديف سيتي.

بينما لوكا يوفيتش شارك مع ريال مدريد في 51 مباراة خلال موسمين وسجل ثلاث أهداف وصنع خمسة آخرين.

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