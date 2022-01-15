من صحراء إفريقيا إلى إسبانيا .. تضحيات أم تصنع مجد الأخوان ويليامز!

سياج عالي بني من أجل منع انتقال أحداث الشغب إلى أرض الملعب. أعين الأخوان ويليامز تنظر بدقة في محاولة للبحث عن مكان وجود والدتهما التي كانت حاضرة في مدرجات الملعب. ها قد وقعت أعينهما عليها بعد صوت صراخ عال من جانبها. فتحات السياج لا تسمح لها بمعانقتهم ويكتفي الثلاثي بملامسة أيدي بعضها البعض في مشهد سينمائي لو علم القائمون على إنشاء ملعب "الملك فهد الدولي" بوجوده لتخلوا عن فكرة إقامة السياج من الأساس.

فريق أتليتك بيلباو ضرب موعدًا ناريًا أمام نظيره أتليتكو مدريد من أجل بطاقة التأهل إلى نهائي السوبر الإسباني على ملعب "الملك فهد الدولي" بالعاصمة السعودية، الرياض.

وبطريقة درامية خطف نيكو ويليامز بطاقة صعود أتليتك بيلباو إلى نهائي السوبر الإسباني بعد الفوز في الوقت القاتل على أتليتكو مدريد.

ليقوم الإسبانيين إيناكي ونيكو ويليامز، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بالاحتفال بالفوز مع والدتهما بالانتصار خلال فيديو تم نشره لاحقًا على حساب النادي الرسمي ويلقى الكثير من التفاعل.

ولأن اللحظات الدرامية لا تكن مجرد صدفة أو وليدة لحظتها بل في الأغلب تحمل في طياتها حكاية درامية مشابهة لروعتها، أجرت صحيفتي "ذا جارديان" الإنجليزية و "ماركا" الإسبانية حوار خاص مع والدة اللاعبين للحديث عن كواليس هدف نيكو وكيف وصلا الأخوين ويليامز إلى تلك اللحظة..

كيف كان شعورك بعد هدف نيكو؟

بدأت ماريا، والدة الأخوين ويليامز حديثها مع الصحيفة، حيث قالها: "كنت متوترة للغاية. في البداية، متوترة. ثم عندما دخلت الكرة، بدأت أقفز وأغني. لقد كنت أشعر بسعادة بالغة".

وأردفت عن ما قالته لنيكو: "أنت تستحق ذلك، عليك أن تستمر، تعلم من أخيك وانتبه إليه".

كيف هي علاقة الأخوين .. ماريا تجيب

قالت: "العلاقة بينهما قوية للغاية، لقد ساعد إيناكي نيكو كثيرًا، وكان دائما يقول لأخيه أنه يؤيده ويحبه ونيكو يستمع. أنه فخور بأنه سجل الهدف الأول في كأس السوبر هذه، إنه فخور جدًا، وأنا أيضًا، أشعر بالفخر بكليهما".

وتابعت وهي تبكي: "الأشياء التي حدثت ليست سهلة، شقيقان معًا، أشكر الرب وأطلب أن يستمروا على هذا النحو، أنا فخوره بهما".

كيف هو ماضي عائلة ويليامز؟

إيناكي تحدث إلى "ذا جارديان" وقال: "لقد غادر والداي غانا عبر الصحراء دون طعام أو ماء، تسلقت أمي السياج إلى مليلية وهي حامل وتم القبض عليهم وقام الحرس المدني باحتجازهم، لم تكن بحوزتهم أوراق وجاءوا كمهاجرين، لذلك كان يجب إعادتهم، لكن عندما كانوا في السجن، جاء محامي وأخبرهم بأن يقولوا بأن بلادهم في حالة حرب لتقديم طلب لجوء سياسي، وبفضله، وصلوا إلى بيلباو".

وتابع: "بيلباوهي القدر، فمن بين كل الأماكن ولدنا هناك، بيلباو فتحت الأبواب لنا".

بينما تحدث والدته إلى "ماركا" وقالت: "نحن لا ننظر إلى الوراء أبدًا. دائمًا للأمام. بدأ الأمر مع إيناكي عندما أخذه رجل من الحي ليتدرب بعمر أربع سنوات، اسمه خوليو، نعم، من الصعب جدًا الوصول إلى القمة، لكن عليك أن تدعم أطفالك عندما يبدأون. وفي الثامنة من عمره، اعتاد إيناكي على البكاء إذا لم يستطع الذهاب إلى التدريب. في سن الـ 14، أخبرني أنه لن يعاني بعد الآن وأنه سيكون لاعب كرة قدم من الدرجة الأولى. لتجنب المعاناة التي عشتها أنا ووالده".

"لكن نيكو كان كثير المتاعب، لكنه يستمع إليّ وإذا غضبت طلب الصفح، إنه يستمع إلي كثيرًا لكن بالطبع قام بتخريب العديد من الأشياء وكسر تلفازًا من قبل".

"الرياضة كانت لها دور كبير في طفولتهم، ساعدتهم كثيرًا على النمو، لقد صادفنا الكثير من الرياضيين قدموا لهم النصيحة، لا أستطيع ذكر أسماء الجميع. أود أن أقدم لهم الشكر، وجودكم هو من صنع ذلك".

ما هو حلم ماريا الأكبر

"حلمنا هو المنتخب الوطني، سنكون جميعًا سعداء للغاية، أتمنى أن يحدث ذلك وأن يتم استدعاء نيكو وإيناكي وأن تفوز إسبانيا بكأس العالم، نيكو مهاجم رائع إنه يلعب بكلتا ساقيه، إنه يفعل الأشياء بشكل جيد".

"يا إلهي إذا حدث ذلك وتم استدعائهم من قبل لويس إنريكي .. سيكون هذا فخر حقيقي. أتمنى أن يحدث ذلك".