من سيغادر مانشستر يونايتد قبل غلق الميركاتو في أوروبا؟

4 على قائمة المحتمل خروجهم من مشروع سولشاير

رغم غلق سوق الانتقالات في إنجلترا قبل ضربة بداية موسم البريميرليج الجديد، إلا أن العديد من الصحف البريطانية، ما زالت تراهن على رحيل ما لا يقل عن 4 لاعبين من صفوف مانشستر يونايتد قبل أن يُسدل الستار على سوق الانتقالات في أغلب بلدان القارة العجوز نهاية الشهر الجاري.

وبالنظر لأكثر الأسماء المرشحة للخروج

1 .. أليكس سانشيز

يبدو أن المدير التنفيذي للشياطين الحمر إد وودوارد بات في طريقه للخروج من الورطة التي وضع نفسه فيها، عندما وقع مع أليكسيس سانشيز من آرسنال في الصفقة التبادلية مع الآرميني هنريخ مخيتاريان، وذلك بعد موافقة الإنتر على إعادته إلى جنة كرة القدم على سبيل الإعارة، لتعويض الكرواتي إيفا بيريسيتش بعد إعارته لبايرن ميونخ.

"أنا لا أحب تقنية الفيديو، هذا هو جوابي دائماً، أنا أحب كرة القدم على وضعها القديم، التي يوجد بها أخطاء التحكيم وصراعات في الملعب بين اللاعبين" 🗨️



محمد صلاح 🎙️ pic.twitter.com/k1nMnIoTnw — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 20, 2019

ويبدو أن قدوم الشاب الويلزي دانيال جيمس، هو ما عّجل بموافقة إدارة اليونايتد وكذلك أوليه جونار سولشاير على فكرة التخلص من هداف تشيلي التاريخي الذي يتقاضى أسبوعيًا نحو نصف مليون جنيه إسترليني، فضلاً عن سجل صاحب الـ30 عامًا المتواضع بالقميص الأحمر على مدار عام ونصف، قضاها في صراعه وكفاحه مع لعنة الإصابات، دون أن يقدم ولو 50% من الصورة البراقة التي كان عليها تحت قيادة الأستاذ آرسن فينجر في ملعب "الإمارات".

2 .. بول بوجبا

صحيح قيل إن إدارة النادي رفضت كل محاولات إغراء ريال مدريد، لكن الصورة التي يظهر عليها مع الفريق في الآونة الأخيرة، على غرار المستوى الباهت الذي قدمه أمام ولفرهامبتون في سهرة الإثنين، وضع الكثير من علامات الاستفهام حول مستقبله، وما زاد الطين بلة، سوء طالعه بتألق الحارس البرتغالي روي باتريسيو في التصدي لركلة الجزاء الحاسمة في آخر 20 دقيقة من أحداث المباراة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف للكل.

ومعروف أن إد وودوارد، أنفق 150 مليون جنيه إسترليني لإرضاء ذو الوجه الطفولي بالتوقيع مع الثلاثي هاري ماجواير، آرون بيساكا ودانييل جيمس، وهذا في حد ذاته، يجعله شبه مضطرًا للاستثمار فيما لا يقل عن 50% من إجمالي الإنفاق، ليس فقط حفاظًا على الميزانية، في ظل الأجور الباهظة التي تتكبدها الخزينة كل شهر، بل أيضًا للحفاظ على موقفه فيما يخص انتهاكات قانون اليويفا للعب المالي النظيف، لذا قد تتم الموافقة على بيع بوجبا بأعلى عائد مادي قبل غلق السوق في إسبانيا، لكن هذا سيتوقف على مدى رغبة وجدية ريال مدريد في الموافقة على شروط اليونايتد المادية الصعبة لإتمام الصفقة.

3 .. ماركوس روخو

واحدة من أكثر الصفقات المخيبة التي أبرمها مانشستر في السنوات القليلة الماضية، بسبب نحسه مع الإصابات طويلة الأجل، التي اختزلت مسيرته في 113 مباراة مع الفريق على مدار خمس سنوات، منذ قدومه من سبورتنج بعد تألقه مع الأرجنتين في مونديال البرازيل 2014، ويُقال إن وجهته الأقرب تبدو فناربخشة بعد تعثر انتقاله لإيفرتون.

4 .. ماتيو دارميان



وضعه لا يختلف كثيرًا عن روخو، هو الآخر اكتفى بالجلوس على مقاعد بدلاء "أولد ترافورد" لسنوات، والآن كل المؤشرات تظهر أنه يعيش أيامه الأخيرة مع النادي، لصعوبة تفكير سولشاير في الاعتماد عليه بعد تألق آرون بيساكا.