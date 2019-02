من ركلة جزاء.. هازارد يشارك في هدفه رقم 200 في مسيرته

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

وصل النجم البلجيكي إيدين هازارد إلى الهدف رقم 200 في مسيرته الكروية، وذلك ما بين التسجيل والصناعة بقميص تشيلسي وليل الفرنسي.

وسجل هازارد هدف فريقه الثاني في شباك نادي هادرسفيلد تاون، وذلك في المباراة التي أقمت بينهما ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من البريميرليج.

200 - Eden Hazard has now been directly involved in 200 goals in his top-flight league career (116 goals, 84 assists), with 129 of those coming for Chelsea. Amass. #CHEHUD