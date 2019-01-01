من ركلة جزاء.. هازارد يشارك في هدفه رقم 200 في مسيرته

هازارد يشارك في هدفه رقم 200 من ركلة جزاء مابين تشيلسي وليل

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

وصل النجم البلجيكي إيدين هازارد إلى الهدف رقم 200 في مسيرته الكروية، وذلك ما بين التسجيل والصناعة بقميص تشيلسي وليل الفرنسي.

وسجل هازارد هدف فريقه الثاني في شباك نادي هادرسفيلد تاون، وذلك في المباراة التي أقمت بينهما ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من البريميرليج.

200 - Eden Hazard has now been directly involved in 200 goals in his top-flight league career (116 goals, 84 assists), with 129 of those coming for Chelsea. Amass. #CHEHUD

— OptaJoe (@OptaJoe) ٢ فبراير ٢٠١٩

وبهذا الهدف، وصل إيدين هازارد إلى الهدف رقم 200 على مستوى التسجيل والصناعة، سواء بقميص تشيلسي أو بقميص ليل الفرنسي.

وسجل إيدين هازارد خلال مسيرته 114 هدفًا، وهو رقم مميز خاصة وأنه عانى من تهميش أدواره في وسط ملعب الخصم مع كونتي ومورينيو.

أما على مستوى الصناعة فقد ساهم هازارد بصناعة 86 هدفًا خلال مسيرته، وهو رقم قريب من عدد الأهداف التي سجلها مما يوضح مشاركته مع زملائه ونجاعته على المرمى في نفس الوقت.

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يذكر أن إيدين هازارد يحتل صدارة هدافي تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 11 هدفًا.