من داخل السجن .. شقيق بوجبا ينشر 30 فيديو ويصفه بالمجرم!

تطور جديد في الأحداث

ظهور مفاجىء وغريب من ماتياس شقيق النجم الفرنسي بول بوجبا، ليخرج مرة أخرى ليتوعد لاعب وسط يوفنتوس ومنتخب فرنسا بالكشف عن فضائح وكواليس صادمة عنه.

الغريب في الأمر هو قيام ماتياس بنشر 30 مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صباح اليوم، الجمعة، والأغرب من ذلك أنه فعل ذلك خلال تواجده في الحبس الاحتياطي.

ويتواجد حاليًا شقيق بول بوجبا رهن الاحتجاز لدى الشرطة الفرنسية، بعدما قام بتسليم نفسه للتحقيق في مؤامرة ابتزاز مزعومة تم اتهامه فيها بالانضمام لعصابة لتهديد نجم يوفنتوس.

ماذا فعل شقيق بوجبا؟

ماتياس أثار التساؤلات حول كيفية ظهوره خلال تواجده رهن الاحتجاز لدى الشرطة، ليفسر البعض الأمر بأنه قام بتصوير هذه المقاطع قبل أن يسلم نفسه الأسبوع الماضي.

وما يؤكد ذلك هو ظهوره بثلاثة قمصان مختلفة في المقاطع، مما يعني أن عملية التسجيل كانت تستغرق وقتًا طويلاً ولم تتم على مرة واحدة.

وبالنسبة لطريقة النشر فكانت بطريقة آلية يقوم من خلالها بإرسال المقاطع بصورة تلقائية، لاستحالة القيام بالنشر داخل السجن.

ما هي التهديدات الجديدة؟

قال ماتياس في اللقطات الأولى من المقاطع:"إذا كنت تشاهد هذا الفيديو، فذلك لأن شقيقي بول بوجبا وجد طريقة لإسكاتي".

وأضاف:"أسجل هذا الفيديو حتى يتم الكشف عن كل شيء مهما حدث".

وتابع:"أخي بول، هذا الرجل المنافق والمخادع والمجرم، سوف تسقط الأقنعة مثلما حدث مع كيلي ووينستين وميندي، سترون أن الأمور ليست جميلة كما تبدو، شهرتك لا تعني بالضرورة أن تكون شخصًا جيدًا، لا أحد فوق العدالة".

وتطرق كذلك في ظهوره الجديد إلى استعانة بول بوجبا بأحد المشعوذين لإلحاق الأذى بكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، قبل مباراة الفريق الفرنسي مع مانشستر يونايتد في عام 2019 بدوري أبطال أوروبا.