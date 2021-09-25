جماهير النصر تحترق بسبب فريقها!

انتقد الإعلامي الرياضي بندر الزريحان، إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، بسبب تصرفها في ملف مدرب العالمي الجديد، وتوقيت إقالة المدرب البرازيلي مانو مينيزيس.

وأعلن نادي النصر عن إقالة مينيزيس يوم الأحد الماضي، بعد خسارة مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الزريحان قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "جماهير النصر تحترق الآن على الوضع بعدم وجود مدرب، وأيضًا التأخر في اختيار مدرب جديد بعد رحيل البرازيلي مانو مينيزيس، خاصة وأن الإدارة لم تكن مقتنعة به، وبالرغم من ذلك استمر".

الناقد الرياضي تابع: "كان هناك وقت كافي أمام إدارة النصر لحل مشكلة المدرب، حيث كان يوجد فترة توقف كافية لتقييم الأمور واتخاذ القرار المناسب".

وأردف: "من الصعب اختيار مدرب في هذا الوقت، لأننا في بداية الموسم، وعندما أراد الهلال تغيير الروماني رازفان لوشيسكو، قام بتعيين مدربين مؤقتين لحين انتهاء الموسم، ومن ثم تم التعاقد مع البرتغالي ليوناردو جارديم مع بداية الموسم الجديد".

واستطرد قائلًا: "النصر يطمح لتحقيق بطولة دوري أبطال آسيا وليس بطولة محلية، فهو محظوظ بمواجهة أضعف الفرق الأربعة في نصف نهائي البطولة القارية مع احترامي لفريق الوحدة الإماراتي ".

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واختتم الزريحان تصريحاته قائلًا: "تخيل النصر في مثل هذا المعترك لو كانت نتيجة القرعة وقع مع نادي الهلال، ستكون مشكلته مشكلة".