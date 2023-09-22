من جواو إلى آخر.. فيليكس يتغزّل في كانسيلو!

النجم البرتغالي يتغزل في زميله ومواطنه..

تغزل البرتغالي جواو فيليكس لاعب في برشلونة بزميله جواو كانسيلو بعد الأداء المتألق الذي يقدمه الأخير برفقة برشلونة، وكذلك يفعل فيليكس.

وقال فيليكس في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو": "جواو كانسيلو يملك جودة اللاعب رقم 10، يود اللعب كرقم 10!".

وأردف: "إنه يقول دائمًا إنه يريد أن ينهي مسيرته في فريقه الأصلي كلاعب رقم 10".. قبل أن يضيف: "إنه يمتلك جودة غير اعتيادية".

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جواو كانسيلو قدم إلى الآن مع برشلونة منذ وصوله للبلوجرانا مستوى مثاليًا، سجل هدفًا ويواصل التألق برفقة كتيبة البلوجرانا.

أما جواو فيليكس فيملك تألقًا أكبر، بتسجيله 3 أهداف وصناعة هدفين منذ انضمامه إلى كتيبة تشافي هيرنناديز.