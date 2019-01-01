من جديد .. سرقة منزل أومتيتي أثناء تواجده في كامب نو

لاعب جديد من برشلونة يتعرض منزله للسرقة أثناء تواجده في ملعب كامب نو.

فيسبوك تويتر علي رفعت

تعرض منزل النجم الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع برشلونة للسرقة مساء الأمس السبت أثناء تواجد اللاعب في ملعب كامب نو.

جاء هذا أثناء مباراة فريق برشلونة أمام نظيره فالنسيا بالجولة الرابعة من الدوري الإسباني، وهي المباراة التي أقيمت في معقل الفريق الكتالوني.

وقام السارق بتفريغ محتويات خزينة النجم الفرنسي بشكل كامل وقام جيرانه بإبلاغ الشرطة عقب أن وجدوا الباب الأمامي لمنزله مفتوح بشكل كامل.

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وتعد تلك هي السرقة الثالثة لأحد لاعبي برشلونة عقب كل من أرتور الذي تم تهديد شقيقه بالسلاح قبل سرقة محتويات منزله وجوردي ألبا الذي قام بتغيير منزله.

وتحقق الشرطة الآن في عمليات السرقة المتكررة لنجوم الكرة الإسبانية أثناء تواجدهم في مباريات فرقهم حيث تكرر الأمر عدة مرات في الأشهر الأخيرة.

جدير بالذكر أن أومتيتي يعاني بما يكفي من مشاكل في الوقت الحالي حيث تأخر ترتيبه في تشكيلة برشلونة وكذلك أصيب مع منتخب فرنسا مما سيبعده عن الملاعب من خمسة لستة أسابيع.