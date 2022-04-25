من جديد .. خواكين يتصور عاريًا مع كأس ملك إسبانيا!

نشر الحساب الرسمي لنادي ريال بيتيس صورة للاعبه التاريخي خواكين بعد الفوز على فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا.

الصورة المثيرة للجدل كان فيها خواكين عاريًا تمامًا، لكن النادي قام بوضع صورة كرتونية على أعضاؤه التناسلية حتى يتسنى لهم نشرها.

الصورة كانت نسخة طبق الأصل من صورة سابقة كان اللاعب نفسه قد ظهر فيها عام 2008 احتفالًا بالتتويج بكأس ملك إسبانيا، لكن في تلك المرة كان يرتدي قميص فالنسيا.

البطولة هي الثالثة في تاريخ النجم صاحب الـ 40 عامًا، عقب لقب كأس الملك في 2005 مع ريال بيتيس ولقب 2008 مع فالنسيا.

وكان ريال بيتيس قد حقق الفوز بلقب كأس ملك إسبانيا للمرة الثالثة في تاريخه مساء السبت على حساب فالنسيا عقب أن انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وتم حسمها بركلات الترجيح.

تقدم لريال بيتيس بورخا إجلاسياس في الدقيقة الـ 11 من عمر المواجهة قبل أن يتعادل هوجو دورو لصالح فالنسيا في الدقيقة الـ 30 ويفوز بيتيس بخمسة ركلات مقابل أربعة.

جدير بالذكر أن خواكين كان قد أكد في تصريحات صحفية أنه سيعتزل كرة القدم بنهاية الموسم الجاري بعد أن وصل لعمر الـ 40.