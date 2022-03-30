من جديد .. إيران تمنع السيدات من حضور مباريات كرة القدم

كشفت تقارير صحفية عن عدم قدرة 2000 سيدة إيرانية من حضور مواجهة منتخب بلادهم الأخيرة ضد لبنان في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

جاء هذا بحسب ما أكدت وكالة الأنباء الإيرانية "إسنا" والتي ذكرت أن منع الحضور جاء بالرغم من شراء تلك السيدات لتذاكر المباراة.

وقال محسن دافاري، محافظ مدينة مشهد: "أعتذر لذلك العدد من الجماهير الذي لم يستطع حضور المباراة، لسوء الحظ حُرم عدد كبير من مشاهدتها".

وبحسب ما ذكرت شبكة "فرانس 24" أمر الرئيس الإيراني ابراهیم رئیسی وزارة الداخلية بالتحقيق في الأمر لمعرفة الملابسات.

وكانت إيران تمنع حضور السيدات لملاعب كرة القدم تحت أي ظرف من الظروف منذ عام 1979، قبل أن يأمر الاتحاد الدولي بتغيير ذلك الأمر في سبتمبر 2019.

وتم السماح للسيدات بدخول ملاعب كرة القدم في المباريات الدولية لأول مرة منذ ثلاث سنوات في المواجهة ضد العراق في تصفيات كأس العالم.

ذلك المنع يعيد للذاكرة مشهد المشجعة الإيرانية سحر خوداري مشجعة نادي استقلال التي توفيت بعدما أشعلت النيران في نفسها، بعد أن تم الإمساك بها وهي تحاول التسلل لمدرجات أحد الملاعب في ملابس الرجال في 2018.

جدير بالذكر أن المنتخب الإيراني كان قد حسم صعوده إلى كأس العالم بعدما تصدر مجموعته التي ضمت كوريا الجنوبية والإمارات والعراق وسوريا ولبنان.