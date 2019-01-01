من تشيلسي وبرشلونة إلى النجاح مع أياكس.. كيف وصل تين كات إلى اتحاد جدة؟

برشلونة وتشيلسي وأياكس أمستردام والجزيرة الإماراتي.. أبرز محطات هيني تين كات مدرب اتحاد جدة الجديد

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، وذلك بعد إقالة التشيلي لويس سييرا المدرب السابق بعد تراجع الأداء والنتائج. الاسم هذه المرة كان الهولندي هيني تين كات، وذلك بعدما تولى محمد العبدلي، المدير الفني السعودي، تدريب الاتحاد خلال الفترة الأخيرة لحين التوصل إلى اتفاق نهائي مع مدير فني أجنبي، والذي كان تين كات في النهاية كأحد الخيارات التي كانت مطروحة في بداية الأمر.

الاسم يبدو مألوفًا نظرًا لتجربته الأخيرة مع الجزيرة الإماراتي، حيث تردد اسمه كثيرًا في الوطن العربي بعدها وكان مرشحًا لتولي تدريب العديد من الأندية العربية، الأمر الذي بدأ في 2010 بتجربة مع أهلي دبي ثم إلى أم صلال في قطر.

وأبرز الأندية التي رشح لها تين كات كان الأهلي المصري، قبل أن يقرر فجأة اعتزال التدريب بعد استقالته من تدريب الجزيرة الإماراتي، مصرحًا أنه عمل في كرة القدم لمدة 47 عامًا وحان الوقت من أجل العودة إلى هولندا وقضاء الوقت في المنزل مع العائلة.

وإذا كان الجميع يعرف مرحلة الجزيرة الإماراتي، فالكثيرون يجهلون من أين بدأ تين كات حتى يصل إلى الوطن العربي.

بداية تين كات كمدرب بدأت من هولندا لإي عدة تجارب قصيرة كان أبرزها التي كانت مع ناك بريدا وجو أهيد إيجلز وفيتسية أرنييم، ثم وصل إلى برشلونة كأحد أفراد الطاقم التدريبي في الفترة ما بين 2003 و2006، قبل أن يعود إلى هولندا ليصبح مديرًا فنيًا لأياكس أمستردام.

في أياكس نجح تين كات في التتويج بلقب كأس هولندا في 2007، ولم يقضِ سوى هذا الموسم مع فريق العاصمة الهولندية، لينتقل إلى تشيلسي كمساعد لأفرام جرانيت في موسم واحد أيضًا، ثم إلى باناثينايكوس كمدرب لعام آخر، قبل أن يحط الرحال في الإمارات العربية المتحدة كمدرب لأهلي دبي.

بعدها ذهب إلى أم صلال القطري وشيندونج الصيني، ثم إلى الجزيرة الإماراتي، ثم اعتزال التدريب ومن بعدها العودة إلى الوحدة الإماراتي، واليوم إلى اتحاد جدة السعودي.

رسميًا.. تعيين تين كات مديرًا فنيًا لاتحاد جدة حتى نهاية الموسم

الرجل لديه خبرة كبيرة في كرة القدم ولديه تجارب مع كرة القدم العربية تستطيع قيادته إلى النجاح مع اتحاد جدة، الأمر الذي ينتظره جميع مشجعي الإتي.