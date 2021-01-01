من تشيلسي إلى بايرن ميونخ .. صناعة الجوهرة الجديدة جمال موسيالا

رحلة مبهرة للنجم الشاب



صناعة جمال موسيالا

تجمد هانسي فليك على الخط الجانبي. ليس بسبب البرد والطقس في ملعب "أليانز" في ميونخ، ولكن لأن بايرن ميونخ كان يواجه صعوبات في لعب طريقته المثيرة المعتادة لكرة القدم في أول 25 دقيقة من لقاء في الدوري الألماني ضد المنافس على اللقب لايبزيج.

وكان قائد الدوري يفتقر إلى الاختراق عندما يكون في الحيازة وبلا هدف دون الكرة. بعد خطأ صغير من قبل عادة (مانويل نوير) المعصوم منها، الزوار من (ساكسونيا) أخذوا زمام المبادرة.

أمسك لاعب الوسط المخضرم خافي مارتينيز بفخذه الأيسر وطلب الاستبدال. بدا الأمر كما لو أن الأمور سوف تصبح أكثر صعوبة بالنسبة فريق بايرن ميونخ الذي يعاني بالفعل.



"عد سريعاً خافي"، كان هذا تعليق المعلق ستيفان ليمان في الملعب بصوت سيطر عليه الاكتئاب، ثم رفعت الشاشة الرقم 42، جمال موسيالا، 15 عاماً أصغر من بديله وأخف بأربعة أحجار تقريباً، ولكن حدث السحر.



"لا أصدق ذلك"، ضحك ليمان في الميكروفون عندما سجل موسيالا هدفاً بعد خمس دقائق فقط من تقديمه كبديل.

والأكثر إثارة للإعجاب من النهاية له لا تشوبها شائبة من الناحية الفنية ، كان بعجز أربعة مدافعون من لايبزيج وحارس المرمى بيتر غولاكسي عن إيقاف أصغر لاعب على أرض الملعب .

بكل سهولة، سيطر موسيالا على الكرة الأكثر تعقيداً، بأناقة شق طريقه من خلال المدافعين وبذكاء لعب الكرة لزملائه في الفريق. هذا بالضبط ما حدث بعد أربع دقائق من هدفه ، عندما لعب تمريرة ذكية لمساعدة توماس مولر ليتقدم لبايرن 2-1. في النهاية ، تمكن بايرن ميونيخ فقط من التعادل ، لكنهم اكتشفوا أخيراً أن لديهم ماسة في الايدي.





"لم نكن نملك الكثير من السيطرة على الكرة في المراحل المبكرة، هذا تغير بعد دخول موسيالا"، كان هذا تعليق فليك بعد مباراته السابعة في البوندسليجا.

مدرب لايبزيج يوليان ناجلسمان كان معجباً بالفتى أيضاً: "واثق جداً على الكرة ، وسريع بقدميه ويصعب الدفاع أمامه. موهبة كبيرة جداً".



موهبة قامت برحلة مثيرة من ألمانيا إلى إنجلترا والعودة مرة أخرى. موهبة تسحر نجوم العالم وعالم المدربين. موهبة نعرف الآن أنها ستلعب مع المنتخب الألماني.

وقد تحدث جول وسبوكس إلى أهم الشخصيات في حياة موسيالا لتتبع حياته المهنية حتى الآن...

البدايات في فلودا

يوجد مدرج حجري على أراضي نادي لينرز الرياضي في بلدة فولدا الألمانية الصغيرة أحد عشر صبياً من فريق تحت سبع سنوات وقفوا هناك لالتقاط صورة معاً في نهاية موسم ناجح للغاية. في الصورة، لا أحد يبتسم بقدر الصبي الصغير على أقصى اليمين من الصف الأمامي.



لا عجب، كل صبي يعرض بفخر ميدالياته الذهبية والفضية، ولكن طفل واحد فقط لديه أيضا الحذاء الذهبي والفضي مع النقش "TSV Lehnerz G-جونيورز 2008-09 أعلى هداف" هدية من أول مدرب له.



"سجل الصبي خمسة إلى 10 أهداف في المباراة الواحدة"، يذكر ميشا هوفمان، مع الضحك: "كان يمكن أن أكون مدرباً سيئاً لو على الأقل شكرته".



بالنسبة لجمال موسيالا، الحذاء هو أكثر من مجرد لفتة. الكأس لا يزال مكانه بارزاً في منزله في ميونخ ، مذكراً له على TSV Lehnerz ، اليوم يلعب تحت اسم SG Barockstadt فولدا لينرز، وكان الفريق الأول والوحيد له، لفترة طويلة من الوقت، في ألمانيا.

الزمن الذي لا يُنسى، من جذوره.



موسيالا ولد في الواقع في شتوتجارت في 26 فبراير 2003، أم ألمانية ذات جذور بولندية وأب نيجيري.

في سن الثانية، قررت الأسرة الانتقال إلى فولدا على بعد 150 ميلاً لأن والدته كارولين ستبدأ دراسة البكالوريوس في العلوم الاجتماعية هناك.



هوفمان لا يزال يفكر بحماس في أول لقاء له مع الصبي: "كان لدينا تدريباً داخلياً، وكان جمال فقط عمره أربع سنوات، لكنه فعل التمارين من قبل نفسه دون أي خوف".



في موسمه الأول وحده، كسر اللاعب الموهوب للغاية حاجز 100 هدف مع TSV - ولكن أيضًا علامة. وكان جمال دون منافسة، يقول هوفمان لذلك قررنا السماح له اللعب مع الأكبر سناً وكان والده أيضا إلى حد كبير يؤيد ذلك.



دانييل ريتشارد، المعروف باسم ريتش, لعب على أعلى مستوى في بلده نيجيريا قبل الانتقال إلى ألمانيا. رافق ابنه في المرحلة الأولى من رحلته لكرة القدم ، وكان مثل الشخصية المدرب له. برانكو ميلينكوفسكي، المدرب المقبل له في لينيرز بعد هوفمان، تذكر والده: "كان ريتش مجنوناً تماماً بكرة القدم.

هو كان يجري دائما صعوداً وهبوطاً على الخط لتشجيع جمال، بعد معظم المباريات، كان يتعرق أكثر من ابنه!"

أمه (كارولين) من ناحية أخرى وقفت بهدوء على الهامش وفضلت مشاهدة جمال قليلاً أثناء اللعب وأحيانا لأخذ صورة لألبوم العائلة. في البداية، كان المدرب ميلينكوفسكي له المهمة الرئيسية وهي منع الصبي من الهتاف للأهداف التي سجلها الفريق المنافس.



"جمال أراد دائما أن يهتف. كان من الواضح له أنه إذا كان هناك هدف قد سجل، يهتف، بغض النظر عن الفريق الذي سجل الهدف"، يقول ميلينكوفسكي: "يمكن أن نتذكر رد فعل نموذجي لريتش عندما جمال احتفل مع الخصم، رمى أولاً يديه في رعب ثم ضحك".



المرح لا يزال يأتي أولاً في هذه المرحلة. ومع ذلك، فإن أي مراقب في أرض لينيرز الرياضية كان يمكن أن يرى بسهولة أن جمال موسيالا لم يكن طفلاً عادياً.



وكان في بعض الأحيان سنتين أصغر سنا من خصومه، ولذلك أقل حساسية، ميلينكوفسكي يتذكر. ولذلك رقص حوله اللاعبين الآخرين. جمال كان أبعد بكثير عقليا من بقية اللاعبين.



وقد أعجب هو وسلفه هوفمان بشكل خاص بالتحكم في الكرة. كان ذكياً بشكل لا يصدق مع المراوغة، إنه لم يفقد الكرة أبداً حتى في ذلك الوقت كان حلماً مشاهدته، هوفمان قال بحماس.



حتى سن السابعة، كان موسيالا جزءًا من TSV Lehnerz، وفاز بالعديد من المباريات والبطولات مع النادي. بعد ذلك بوقت قصير، قام بالخطوة الثانية في حياته، واحدة التي أثبتت أيضا أنها حاسمة لمسيرته في كرة القدم.

أمه كارولين أُعطيت الفرصة للمشاركة في برنامج إراسموس الذي يستغرق أربعة أشهر في جامعة ساوثامبتون، كجزء من درجة الماجستير في فرانكفورت بمعهد جوته. العائلة بأكملها، والتي تضم الآن أيضا أخت جمال الأصغر سناً لاتيشا، غادرت فولدا.



مغامرة في ساوثامبتون

كارولين موسيالا ودانييل ريتشارد سئما من كل المكالمات الهاتفية غير الناجحة، أثناء محاولة على العثور على فريق جديد لإبنهما جمال.

لقد مرت أيام قليلة على انتقال الأسرة على الجنوب، مدينة ساحلية إنجليزية، لكن كل يوم من دون كرة كان يوم ضائع لجمال.

اتخذ والديه خطوة بسيطة لتجربة أكبر في أكتوبر 2010، بنادي المدينة، دون الحصول على موعد ولكن المهمة تمت بنجاح.

العائلة قامت بركن السيارة أمام مكتب إدارة النادي مباشرة، ريتشارد أخد ابنه من يده ودخل مبنى ساوثامبتون، ومن حسن الحظ قابلوا جاز بهاتي.

بهاتي كان يعمل بدوام كامل في مؤسسة ساوثامبتون، ويعمل كذلك كمدير للنادي الترفيهي التابع للمؤسسة في قلب المدينة، حيث يشرف بشكل مباشر على مساعدة الأطفال من العائلات المهاجرة.

بهاتي قرر دعوة جمال والأطفال الآخرين من عشاق كرة القدم في عطلات نهاية الأسبوع لممارسة اللعبة، ومنحه فرصة التواجد مع الناشئين تحت 7 سنوات، وهو الفريق الذي كان يشرف عليه شقيقه روش بهاتي.

روش قال عنه:"جمال لم يكن يعلم أي كلمة باللغة الإنجليزية، ولكنه تمكن بعدها من التواصل اجتماعيًا بصورة جيدة وأظهر مدى تأثير كرة القدم على ربط الأشخاص المختلفين من بلدان مختلفة".

جمال التقى في منتصف المدينة بالعديد من الأصدقاء، أهمهم ليفي كولويل، وهو صبي من ساوثامبتون يشترك معه في عيد ميلاده، ويشكل صداقة مستمرة معه حتى الآن.

قيل وقتها أن كولويل هو اللاعب الأكثر موهبة بالنادي حتى وصول جمال، حيث علم وقتها روش أن لديه موهبة استثنائية بين يديه.

بالنسبة لجمال، الأمر كان قمة في السهولة لتقليد حركات نجومه المفضلين في الملعب مثل رونالدينيو وليونيل ميسي وزين الدين زيدان وتييري هنري.

وبعد بضع مباريات من التواجد مع فريق تحت 7 سنوات، قرر روش نقله إلى درجة أعلى، وتواصل مع والده ريتشارد للاتفاق على ضرورة الترقية بشكل أكبر".

روش قال:"ريتشارد ظل يتحدث عن حجم موهبة ابنه وما يمكنه فعله، وأنه يستطيع أن يذهب بعيدًا إذا كان من الممكن وضعه في قسم الناشئين بأي فريق كبير".

وأضاف:"الكثير من الناس كانوا يضحكون من هذه الثقة، لأن من الطبيعي أن يقول أي أب هذه الكلمات عن ابنه، لكن ريتشارد كان محقًا".

الثنائي بهاتي قررا استخدام اتصالاتهما في ساوثامبتون وقسم الكشافة هناك، حيث تواصل روش مع ديك هايز، والذي سبق أن أوصى بالفعل على بعض الشباب الواعدين في السابق.

هايز وعد بالقدوم من أجل رؤية جمال على الطبيعة في المباراة القادمة، وهي الخطوة التي تسببت في تغيير كل شيء.

يقول روش:"جمال وقتها سجل 6 أهداف في 10 دقائق، ليس ذلك فقط، بل أظهر روح الجماعة التي لم أشاهدها في أي لاعب في سنة، حيث كان يحاول مساعدة زملائه من أجل التسجيل".

الخطة كانت تنجح بشكل مثالي، على الرغم من فشل أحد اللاعبين في التسجيل بالنهاية أمام أحد الفرق تحت 8 سنوات، وهو ما أثار غضب جمال الذي صنع الفرصة لزميله.

روش قال إن اللاعب المولود في شتوتجارت كان مميزًا بدرجة كافية من دون هذه التمريرة الحاسمة، ليقوم هايز بالذهاب إلى الأخوين بهاتي بعد صافرة النهاية ويكشف لهما عن رغبته بدعوة اللاعب لجلسة اختبار هامة.

بعد أسبوع واحد، وبالتحديد في نوفمبر 2010 لعب جمال مباراة على ملعب ستابليوود كامبوس، وهو المقر التدريبي الخاص بالنادي في غرب وسط مدينة ساوثامبتون، حيث تألق ونجح في تسجيل هدفين لتستمر أرقامه المبهرة.

روش تحدث مع تيري مور رئيس أكاديمية ساوثامبتون، والذي قال إن جمال هو أفضل موهبة شاهدها على الإطلاق وعلى النادي أن يفعل كل ما بوسعه للتعاقد معه.

وبعد الاختبار الذي قضاه اللاعب مع القديسين، بدأت موهبته في الظهور بشكل أكبر، ليحاول كل من آرسنال وتشيلسي الحصول على خدماته.

آرسنال قام بدعوة اللاعب للتدرب معه وكذلك تشيلسي، وانتشرت هذه الأنباء بسرعة داخل مكتب القديسين، ليقرر نيكولا كورتيز أهم وأقوى مسؤول بالنادي الاجتماع بجمال لحسم الصفقة.

روش الذي كان حاضرًا للاجتماع قال عن كواليس الصفقة:"السيد كورتيز كان مهتمًا جدًا بجمال وأراد التخلص من كل القيود التي قد تعطل النادي عن ضم اللاعب بعقد طويل الأمد".

أسرة جمال أعجبت بالاجتماع، ولكن كان عليها العودة إلى فولدا، حيث كانت تريد والدته الانتقال إلى إنجلترا بشكل دائم، ولكن في لندن، باعتبارها مدينة متعددة الثقافات وبها فرص عمل أفضل.

روش بهاتي كان متعطشًا لهذه الصفقة، وقال عبر حسابه على موقع "فيس بوك" في 28 يناير 2011:"ساوثامبتون ربما يتعاقد مع لاعب موهوب جدًا، وأثق في قدرته على التألق في عالم الاحتراف يومًا ما، وهو الآن عمره 7 سنوات".

التشكل في لندن

بالنسبة لطفل يبلغ من العمر تسع سنوات، كانت اللغة الإنجليزية الجيدة بشكل ملحوظ لموسيالا تستحق الثناء. شاركه أساتذته في هذا الرأي، ووصفوه بأنه أحد الفائزين في مسابقة الشعر السنوية..

"لحظة"، عنوان قصيدته القصيرة، طُبع أيضًا بعد ذلك بوقت قصير في كتاب "حول العالم في 80 كلمة: ساري".

"أنا جالس في السيارة. أنظر من النافذة. الجو بارد بالخارج، إنه فصل الشتاء. لكنني أتعرق. أشعر بالتوتر. لا أعرف ماذا سيحدث. فجأة توقفت السيارة. أغمض عيني، أخذت نفسًا عميقًا، لم أعد أشعر بالتوتر. أنا سعيد، أعرف ما يجب أن أفعله. يفتح والدي الباب ويقول حظًا سعيدًا في تجربتك الأولى لواحدة من أفضل أندية الدوري الممتاز! أنا ألعب كما لم يحدث من قبل".

تلك الذكريات هي من يومه الأول في ملعب تدريب تشيلسي في كوبهام بعد فوز البلوز في معركة ثلاثية مع ساوثامبتون وآرسنال على الموهبة الاستثنائية. ساعد القرار حقيقة أن كارولين موسيالا وجدت وظيفة في غرب ساري في فارنام، ليس بعيدًا عن ملعب تشيلسي التدريبي. كانت تعمل هناك كمديرة تنفيذية للتسويق لشركة أمريكية لعلوم الحياة.

بالنسبة لجمال، كان القرار لصالح تشيلسي هو القرار الصحيح. قام على الفور بإجراء اتصالات في مكان عمله الجديد. صديقه القديم ليفي كولويل، الذي أحضره تشيلسي أيضًا من ساوثامبتون، والعديد من الأولاد الآخرين من هم في سنه كانوا مثله؛ الأولاد الذين شعروا بأنهم نجوم صغار عندما شاهدوا فرانك لامبارد أو جون تيري أو ديدييه دروجبا في كوبهام أو جلسوا مباشرة خلف مقاعد المحترفين في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج.

لكن في المنزل، بمجرد أن وضعوا بدلاتهم الرياضية الزرقاء في الدولاب ، وجدوا أنفسهم في ظروف بسيطة، وأحيانًا سيئة، ويعيشون في المانترا، والقاعدة تقول: لا ألم، لا ربح.

أظهر موسيلا أيضًا هذا الاجتهاد خارج الملعب. كان يُعتبر تلميذًا نموذجيًا يتمتع بمستوى عالٍ من التحفيز الذاتي والانفتاح على الأشياء الجديدة. خلال سنوات دراسته الابتدائية في كوربوس كريستي، على سبيل المثال، التحق بنادي الشطرنج وحضر دورات في فنون الدفاع عن النفس الكورية هابكيدو بعد الظهر عندما لم يكن يلعب كرة القدم.

علمه لعب الشطرنج أن يفكر بشكل أكثر استراتيجية، بينما ساعد تدريب هابكيدو على جعله أكثر مرونة. ولم يستفد من ذلك تشيلسي فقط، ولكنه أيضًا بتوجيه من مدرس الرياضة المتفاني توني ميسوروني، أرسل موسيالا فريق مدرسة كوربوس كريستي إلى نهائيات الدوري الممتاز المرموق ودوري كرة القدم، عامًا بعد عام الأمور تصبح أفضل.

يوضح توني ميسوروني أن أكثر من 1000 مدرسة شاركت في جميع أنحاء البلاد في هذه المسابقات، مما يعني أن الحدث لم يكن بسيطًا.

بين عامي 2011 و 2014، فاز فريقه بثلاث بطولات في الدوري الإنجليزي، حيث حصل الشاب موسيالا على لقب الهداف في اثنتين منها. لعب واحدة من أقوى مبارياته على ملعب أنفيلد. يتذكر مدربه أن جمال حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة وأفضل هداف متفوقًا على لاعبي ليفربول، جوردان هندرسون وديرك كويت.

بالإضافة إلى ذلك، انتصر فريق كوربوس كريستي في بطولة دوري كرة القدم الكبرى لعام 2013. جزء من اليوم الأخير في ويمبلي: جلسة تدريبية مع مدرب المنتخب الوطني المستقبلي جاريث ساوثجيت.

في سنته الأخيرة في كوربوس كريستي، حقق جمال أيضًا قفزة كبيرة من حيث الشخصية. في جولة مصحوبة بمرشدين في ملعب ويمبلي، أزعج مدرس التربية البدنية بالأسئلة. الرجل يحكي: "جمال، كما هو الحال دائمًا على استعداد للتعلم، أراد أن يعرف أي لاعبي كرة القدم سجلوا ثلاثية في ويمبلي. قبل المباراة طلبت من الفريق العمل بجد والاستمتاع بفرصة اللعب في ويمبلي، قال لي جمال إنني سأذهب لمحاولة تسجيل ثلاثية، وتمكن من تسجيل أربعة أهداف".

في هذه المرحلة، عرف عدد قليل من المراقبين أن موسيالا لعب لتشيلسي. لكونها مدرسة من جنوب غرب لندن، مثل فريق مسوروني الأندية الموجودة هناك. هذا هو السبب في أن الهداف الصغير يرتدي عادة قميص فولهام في البطولات المدرسية في الدوري الإنجليزي الممتاز، في بعض الأحيان كان ينزلق أيضًا إلى مجموعات برينتفورد و AFC ويمبلدون.

ومع ذلك، ظل تشيلسي هو النادي الوحيد الذي لعب معه في إنجلترا خارج أيام دراسته بسبب علاقته الجيدة مع معظم زملائه في الفريق، وخاصة المدربين مثل جيمس سيموندز، الذين سمحوا له بالنضوج من موسم إلى آخر من حيث اللعب والتكتيكات.

ولكن أيضًا بسبب بعض التجارب التكوينية بشكل خاص، مثل الوقت الذي قضاه مع فريق تحت 12 عامًا في كأس ليخ في بوزنان، بولندا، حيث سجل أحد أفضل أهدافه على مستوى الشباب، أو انتصار فريق تحت 13 عامًا في الذكرى المئوية لدوري الكريسماس الممتاز؛ بطولة الهدنة في ايبرس، بلجيكا، والتي أكسبته لقاء مع رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في داونينج ستريت.

كانت إحدى أكبر إنجازاته هي المنحة التي حصل عليها في سن الحادية عشرة من مدرسة النخبة ويتجيفت في جنوب كرويدون. تعمل المدرسة الخاصة بشكل وثيق مع أكاديمية تشيلسي، وتنسيق الدروس مع جداول اللعب والتدريب. المسؤول الرئيسي عن ذلك كان أندرو مارتن، مدير قسم كرة القدم ويتجيفت، الذي أصبح منذ ذلك الحين داعمًا مهمًا لموسيلا، حتى بعد الدروس الخمسة لكل أسبوع.

المحترف الويلزي السابق الذي لعب لكريستال بالاس، من بين عدة أندية أخرى، اعتنى بالصبي، يضيف السيد مارتن: "من خلال قضاء الكثير من الوقت معًا، كانت لدي أنا وجمال علاقة خاصة داخل وخارج الملعب حيث احترمنا بعضنا البعض وشعرنا بالراحة مع بعضنا البعض".

لهذا السبب كان من المهم للسيد مارتن أن يدعمه في كل شيء لتعزيز مستواه في كرة القدم والمساعدة في تطوره الشخصي، وشمل ذلك أيضًا إزالة الشكوك من الصبي الذي أصبح مراهقًا.

يقول مارتن: "على الرغم من كونه فتى صغيرًا، إلا أنه كان بالفعل عنيدًا ومرنًا للغاية وكان سينافس الأولاد الأكبر والأقوى بشكل جيد، ولا يشتكي أبدًا عندما يتعرض للخطأ أو الركل ولكن لحظة واحدة عالقة في ذهني كانت مباراة نصف نهائي وطنية في تحت 13 عامًا، لعبنا ضد فريق قوي وبدنيًا للغاية بعيدًا عن ملعبنا وكانوا خارج المدرسة بالكامل للمراقبة. تعرض جمال للعرقلة باستمرار ولم يتمكن حقًا من الدخول في أجواء المباراة، أصابه ذلك بالإحباط. لكنني ذكرته في الشوط الأول كم كان جيدًا وأنه إن ظل مركزًا، سيحصل على فرصة وعندما تأتي سيسجلها، وبالفعل، سجل جمال هدفين في الشوط الثاني لكي نفوز بالمباراة بنتيجة 3-1".

مثل هذه المباريات جعلت موسيالا يؤمن أكثر وأكثر بقدراته وبما يتمتع به من إمكانيات.

العودة إلى ألمانيا

إنه ليس عيد الميلاد بعد ، ولكن بالنسبة للفتى الذي يرتدي القميص رقم 11 في إنجلترا تحت 15 سنة، فإن 18 ديسمبر 2017 حمل له كثيرًا من المشاعر الخاصة.

مرت 22 دقيقة فقط في مباراة فريق شباب الأسود الثلاثة ضد هولندا عندما سجل موسيالا هدفه الثالث في المباراة، تلاه احتفال لا ينسى ومصافحة بكثير من المشاعر مع صديقه جودي بلينجهام.. هاتريك لا تشوبه شائبة.

لم يحدث الكثير بعد ذلك، فازت إنجلترا 3-2 بتوجيه من مدربها كيفن بيتسي، لكن الفائز بالمباراة لم يكن أكثر فخرًا، بالنسبة له، كانت نهاية رائعة لسنة رائعة. كانت لحظة رائعة في مسيرته كلاعب كرة قدم شاب، تلك اللحظة التي أثارت شهيته للمزيد، وأيضًا لفتت انتباه الاتحاد الألماني لكرة القدم ببطء لإلقاء نظرة فاحصة على الصبي.

بعد 10 أشهر جيدة، تمت دعوته للانضمام إلى المنتخب الألماني تحت 16 عامًا. في 12 أكتوبر 2018، وقف موسيالا في ملعب هوستيرهوي الرياضي وهو يهز رأسه. كان قد أكمل للتو مباراته التجريبية الثانية لفريق كريستيان ووك، وهي فترة 25 دقيقة في الهزيمة 4-1 أمام بلجيكا، وبالكاد كان بإمكانه انتظار رحلة العودة إلى إنجلترا. لم يتلاءم موسيالا ومنتخب ألمانيا مع بعضهما البعض في البداية. حتى الآن. من الواضح أن الاتصال من جانب النادي قد جاء في صالحه، لأنه لم يكن يعرف لا المدرب ووك ولا زملائه جيدًا.

ومع ذلك، في سن الخامسة عشر، كان لا يزال لديه متسع من الوقت لتحديد الدولة التي سيمثلها في هذه المرحلة من حياته، كان يركز بشكل كامل على تشيلسي، الذي كان الآن يتخلى عن المزيد والمزيد من حياته الخاصة. الإقامة بين عشية وضحاها مع عائلات مضيفة مختارة من تشيلسي بالقرب من ملعب التدريب وكانت الرحلات إلى الخارج جزءًا من روتينه. بعد ثلاث سنوات، غادر مدرسة ويتجيفت بناءً على طلب من تشيلسي وكان الآن يراجع شهادة جي سي إس إي في مؤسسة مدرسة النادي.

كان هذا دليلًا على أن مدربيه والمسؤولين في أكاديمية البلوز كانوا واثقين من قيامه بقفزة إلى المستوى الاحترافي. كان موسيالا هدافًا وصانع ألعاب في نفس الوقت.

يقول أندرو مارتن مدرسه السابق في ويتجيفت: "كان بإمكان جمال قراءة اللعبة جيدًا في وقت مبكر جدًا، أضف إلى ذلك، تلك المراوغات الرائعة، تلك الحركات الممتازة في المساحات الضيقة وهذا الهدوء أمام مرمى الخصم جعلته لا يمكن إيقافه".

ومع ذلك ، فإن حلم اللعب في ستامفورد بريدج لم يصبح حقيقة، كان هذا في المقام الأول لأسباب شخصية، حيث جعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الأسرة تفكر في فكرة العودة إلى ألمانيا.

الأهم من ذلك، بايرن ميونخ، ناديه المفضل في طفولته كان يراقبه، كان النادي البافاري في الواقع يغازل موهبة أخرى من تشيلسي في عام 2019 وهي كالوم هودسون أودوي. خلال المحادثات مع حسن صالح حميديتش، ذكر وكيله وشقيقه برادلي اسم جمال موسيالا عدة مرات. ومع ذلك، كان بايرن يعرف منذ فترة طويلة من هو موسيالا وماذا يمكن أن يفعل.

راقب رئيس فريق الكشافين ماركو نيببي اللاعب عن كثب عدة مرات منذ عام 2017، بينما لاحظه ألكسندر موج، مدرب فريق تحت 16 عامًا قبل ذلك بعامين. يكشف موج ويضيف بحماس: "شاهدت جمال يلعب لأول مرة وتعرفت عليه في عام 2015 خلال رحلة ودية إلى لندن مع أوجسبورغ".

في بطولة أخرى، بعد عام في وارويك، التقى موج بالصبي مرة أخرى وتعرف أيضًا على عائلته، والتي تضم الآن الطفل الثالث، جيريل. بعد "محادثة ممتعة للغاية"، حصل موسيالا وعائلته على حزمة صغيرة مع هدايا بايرن ميونخ.

يقول موج: "أردت أن أعطي أخت جمال الصغيرة وشقيقها شيئًا خاصًا، لأن العائلة في ألمانيا دعمت بايرن ميونخ، ثم بقينا على اتصال".

بعد ثلاث سنوات، التقى بالعائلة مرة أخرى، في ميونخ.، وقال حول ذلك: "في لقائنا بعد انتقال جمال، أخبرتني والدته أن أخته لطيفة كانت ترتدي دائمًا قبعة البايرن التي قدمتها لها في ووريك في عام 2016".

قال موسيالا لجول و سبوكس: "لطالما شعرت العائلة بشعور جيد تجاه بايرن ميونيخ منذ ذلك الحين، ليس فقط العائلة، بل أنا أيضًا، حيث تلقيت بعض العروض في ذلك الوقت، لكن اختيار بايرن كان صحيحًا، ولنكن صادقين: عندما يريدك فريق مثل بايرن ميونخ، لا يمكنك رفضه".



الإنفجار في بايرن ميونخ

في أحد أيام يوليو الحارة موسيالا كان يبدو متعبًا من هذا الفك المكسور الذي عانى منه نتيجة لذلك النشاط الرياضي الذي قام به أثناء فترة امتحانات الشهادة العامة الثانوية خلال استعداده للانتقال لبافاريا، ونظر له داني شوارتز في تشكك عندما رأى الصفقة الجديدة تأتي من على الجانب الآخر من الملعب.

صاحب الـ 16 عامًا في ذلك الوقت كان من المفترض أن يبدأ مسيرته مع فريق تحت الـ 17 عامًا مع ميروسلاف كلوزة، وبالنسبة لشوارتز المسؤول عن فريق تحت الـ 19 عامًا في ذلك الوقت قال: "بعد اللقاء الأول قلت لنفسي إنه خجول ومتحفظ للغاية، لم أتخيل أن ينفجر هكذا في الملعب".

وأضاف: "تم تعزيز ذلك الانطباع خلال التدريب الأول له، وظهر غير واضحًا ومثبط العزم، لقد كان اللوم على الإصابة".

وللتأكد أن كل شيء يسير على ما يرام قام موسيالا بالتدرب بشكل إضافي في حرم مركز التدريبات، تحت قيادة مدربه الشخصي ستيفين تيبيل، الذي يتخصص في علم النفسي الرياضي، والذي لا يزال يعمل مع اللاعب لتحسين ردود أفعاله وثباته الإنعكاسي.

وقال تيبيل: "أحد الأمثلة على ما أقوم به هو مدى قوة أي لاعب في الهجمة المرتدة والتعامل في ثنائيات، وقدرته على التحكم في الكرة حتى تحت الضغط الكبير، هذه الأمور من الممكن أن تتحسن كما هو الحال فيما يتعلق بالتحركات ورؤية الملعب والتوازن".

الأمر لم يستغرق الكثير من الوقت من قبل موسيالا حتى ينضم لفريق تحت الـ 19 عامًا، وشوارتز كان عليه أن يراجع ذلك الانطباع الأول له للنجم الشاب بعد مواسم قليلة، وقال: "لقد ظهر في الملعب وهو يحمل أسلحته الثقيلة التي أبهر بها الجميع في وقت قليل للغاية".

المدرب كان منبهرًا باللمسة الأولى لموسيالا: "هو يترك المراقب الخاص به في الخلف بالتفاف واحد فقط ويخلق موقفًا جديدًا، ويستطيع أن يرواغ عدة لاعبين دون أي مشكلة مثل لاعبي كرة الشوارع، لكنه لا يفكر فيما يفعله، هو فقط يقوم بذلك بشكل تلقائي، تلك موهبة لا يمكن الحصول عليها من التدريبات".

وبالرغم من كل تلك الإشادة فشوارتز وكل المدربين في حرم مركز التدريبات كان لديهم المزيد من الأمور ليتعلمها موسيالا.

"قال شوارتز: "أنا وكلوزة وديميكيليس وضعنا التركيز على تحسين الجانب الدفاعي لديه، وقلنا له أن يهاجم بكل ما أوتي من قوة، وأن يفقد الكرة ولو لـ 100 مرة، لكن عليه العودة في كل مرة للدفاع ليستعيد الكرة".

بعد أقل من عام واحد على انضمامه لبايرن ميونخ بالتحديد في الـ 20 من يوليو 2020 حل موسيالا بديلًا لتوماس مولر في الدقيقة الـ 88 من مواجهة فرايبورج في الدوري الألماني بعد ثمانية لقاءات مقنعة مع فريق تحت الـ 19 عامًا وعشرة مع الرديف تحت قيادة سباستيان أونيس.

هانز فليك قرر أن يجعل صاحب الـ 17 عامًا هو أصغر لاعب في تاريخ بايرن ميونخ في الدوري الألماني، وكان ذلك هو الختام الطبيعي لتطوره وفي الوقت نفسه بداية أمر مختلف تمامًا.

فليك كان في غاية الحماس للموهبة البارزة، وأشاد بالعمل الذي قامت به أكاديمية بايرن ميونخ في التوقيع معه، وبعد فترة قصيرة انضم لتشكيل الفريق المسافر للبرتغال لحصد دوري أبطال أوروبا، وبالرغم من عدم مشاركته، فقد كانت تجربة مذهلة بالنسبة له، حتى أنه حصل لنفسه على صورة مع قدوته نيمار.

ومع بداية الموسم الجديد وانتهاء العطلة الصيفية القصيرة في 2020 عاد اللاعب وسجل هدفه الأول في الدوري الألماني في الفوز الكبير على شالكه بثمانية أهداف في الـ 18 من سبتمبر الماضي، وفي مواجهة لايبزيج كان الجميع يتحدث عن صاحب القميص رقم 42 الذي لا يمكن إيقافه.

بجانب فليك نال موسيالا إشادة من زملائه الكبار في الفريق، حيث قال يوشوا كيميش: "هو مذهل للغاية بالنسبة لعمره"، أما مانويل نوير فكان واضحًا: "ذلك الفتى هامًا للغاية بالنسبة لفريقنا".

كيميش ونوير وسيرج جنابري بالإضافة لليروي ساني وليون جوريتسكا والفرنسي كينجسلي كومان أصبحوا من الأصدقاء المقربين بالنسبة له وأعطاه ساني اسمًا مستعارًا هو "بامبي"، وجعل كيميش مهمته الأساسية في الحياة هي جعل موسيالا يعمل بشكل أكبر في غرفة الأثقال.

وأثناء القيام بذلك لم يبخل كيميش بالجهد لإقناع اللاعب بتمثيل ألمانيا، مثله مثل بقية زملائه في المنتخب، بالرغم من تجربته الغير ناجحه مع منتخب تحت الـ 16 عامًا، والتي لعب بعدها لمنتخبات الشباب في إنجلترا.

اللاعب بالفعل غير قراره وقرر اللعب لألمانيا قبل أشهر قليلة من عيد ميلاده الـ 18 بفضل محاولات كيميش وزملائه، لكن أيضًا بفضل العمل الذي قام به يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني الذي قابل اللاعب بشكل شخصي بنهاية يناير الماضي وأبقى على التواصل معه ليريه مستقبله مع الماكينات، بدعم من إدارة المنتخب بقيادة أوليفر بيرهوف.

"الأمر لم يكن سهلًا بالنسبة لي، فقلبي مع ألمانيا ومع إنجلترا، وينبض بالحب لكلاهما، لكن في النهاية استمعت لمشاعري وكان ذلك هو القرار الصحيح باللعب لألمانيا حيث ولدت، بالرغم من ذلك ستبقى إنجلترا هي منزلي"، كانت تلك كلمات موسيالا في حواره مع جول وسبوكس، مؤكدًا أن والده لا يزال يعيش في لندن.

وأضاف: "كان عمري سبع سنوات فقط عندما انتقلت لإنجلترا، وكنت لا أفهم اللغة الإنجليزية، لكن لغة كرة القدم ولطف الأشخاص هناك ساعدني كثيرًا على التأقلم بالرغم من كوني مختلفًا ومجرد طفل جاء من أصل مختلط ولا أتحدث اللغة".

وأكمل: "لقد أعطوني دائمًا ذلك الشعور أنني محل ترحاب، وفي كرة القدم الأهم هو الحصول على تلك اللحظات والشغف بالإضافة للمتعة بكل تأكيد لتحصل على الوحدة مع من حولك، ذلك هو سحر كرة القدم، وكل هذا ما جعلني الشخص الذي أنا عليه اليوم".

شخص مميز ولاعب كرة قدم مذهل، واحد من هؤلاء الذي يتطلع لهم المنتخب الألماني، موسيالا سيوقع قريبًا على عقده الاحترافي الأول ببايرن ميونخ ويكمل قصته المذهلة.